مدیرکل آموزش و پرورش استان خبر داد؛
آغاز ساخت نخستین مدرسه با مشارکت اولیا در لرستان
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان از ساخت نخستین مدرسه با مشارکت اولیا در استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید عیسی سهرابی روز یکشنبه بیست و سوم شهریور ماه در حاشیه آیین کلنگزنی و خشتگذاری مدرسه «اولیا» در منطقه عشایری کرکی روستای قلعه زنجیر، با اشاره به اهمیت این رویداد گفت: امروز در لرستان شاهد شروع حرکتی تازه در مدرسهسازی هستیم. ساخت نخستین مدرسه با مشارکت مستقیم اولیا دانشآموزان، فرهنگیان و مردم نیکاندیش نشان میدهد که آموزش و پرورش یک مسئولیت اجتماعی همگانی است و تنها به عهده دولت نیست.
وی افزود: این مدرسه دو کلاسه، نخستین بنای آموزشی در استان است که با همراهی اولیا آغاز شده و امیدواریم تا آغاز سال تحصیلی آینده به بهرهبرداری برسد. در این منطقه عشایری، ۱۵ دانشآموز هماکنون در کانکس مشغول تحصیل هستند و با همت مردم، خیرین و اولیا بهزودی صاحب فضای آموزشی استاندارد خواهند شد.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با اشاره به مشارکت ارزشمند اهالی روستا اظهار داشت: زمین این مدرسه توسط خانواده زندهیاد شاپور کرکی اهدا شد و تا امروز با کمک خیرین و اولیا، بیش از یک میلیارد تومان از هزینه برآوردی حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تأمین شده است. این همدلی نشان میدهد که جامعه برای آینده فرزندان خود اهمیت ویژهای قائل است.»
سهرابی ادامه داد: این مراسم همزمان با سراسر کشور و از طریق ویدئوکنفرانس با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد. امروز در کل کشور ساخت ۳۲ مدرسه با مشارکت اولیا و مربیان مدارس آغاز شد و لرستان با این پروژه، گام نخست خود را برداشت.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان در بخش دیگری از سخنانش به پویش مدرسهسازی معلمان اشاره کرد و گفت: معلمان لرستان با احساس مسئولیت اجتماعی خود پویش مدرسهسازی را راهاندازی کردهاند. بهزودی شاهد آغاز عملیات احداث اولین مدرسه با مشارکت فرهنگیان خواهیم بود که این امر جلوهای از ایثار و تعهد معلمان نسبت به نسل آینده است.»
سهرابی در پایان با دعوت از مردم و خیرین اظهار داشت: امروز ثابت شد که دست در دست هم گذاشتن میتواند آیندهای روشنتر برای فرزندان این سرزمین رقم بزند. امیدواریم همه مردم، خیرین و جامعه فرهنگی برای توسعه زیرساختهای آموزشی به ما بپیوندند تا هیچ دانشآموزی از حق آموزش در فضای امن و استاندارد محروم نماند.