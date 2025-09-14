تثبیت بیش از پنج هزار هکتار به عنوان اراضی غیرملی در کمیسیون رفع تداخلات لرستان

به گزارش خبرنگار ایلنا، نامدار صیادی روز یکشنبه بیست و سوم شهریور ماه در حاشیه برگزاری جلسه کمیسیون رفع تداخلات استان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برگزاری منظم این کمیسیون‌ها نقش بسیار مهمی در تسریع روند رفع تداخلات ثبتی و منابع ملی با اراضی کشاورزی دارد و گامی مؤثر در راستای تثبیت مالکیت کشاورزان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی به شمار می‌رود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه تعیین تکلیف اراضی کشاورزی زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری و امنیت شغلی بهره‌برداران خواهد بود، گفت: یکی از سیاست‌های کلان وزارت جهاد کشاورزی، تسهیل در روند صدور اسناد مالکیت برای کشاورزان است که با رفع تداخلات موجود محقق خواهد شد.

وی افزود: رفع تداخلات ثبتی میان اراضی ملی و مستثنیات اشخاص یکی از مهم‌ترین مقدمات برای صدور سند مالکیت و تثبیت حقوقی بهره‌برداران کشاورزی است. از این رو، پیگیری منظم و هدفمند جلسات کمیسیون نقش تعیین‌کننده‌ای در تسریع روند توسعه بخش کشاورزی دارد.

صیادی خاطرنشان کرد: ما موظفیم تا حق بهره‌برداران را با دقت، شفافیت و سرعت احقاق کنیم. بخش عمده‌ای از مشکلات فعلی بخش کشاورزی ریشه در نداشتن سند رسمی دارد. امروز با تشکیل این کمیسیون‌ها، گام مهمی برای حل یکی از مزمن‌ترین مسائل بخش کشاورزی برداشته شده است.

وی اضافه کرد: در این کمیسیون ۱۲ پلاک از اراضی استان به مساحت حدود ۱۳هزار و ۹۶۲ هکتار مطرح و بررسی شد که در نهایت میزان بیش از پنج هزار و ۹۲۵ هکتار به عنوان اراضی غیرملی (مستثنیات) تثبیت شد.

