به گزارش ایلنا، آیدین مهدی‌زاده تهرانی در آیین اختتامیه نخستین جشنواره ملی کارتون و کاریکاتور «ای ایران» بر جایگاه درخشان هنرمندان ایرانی در عرصه کاریکاتور جهان تاکید کرد و از حمایت همه‌جانبه این اداره کل برای تداوم و ارتقای این رویداد خبر داد.

وی با قدردانی از اساتید حاضر در جشنواره گفت: برگزاری این رویداد تنها آغاز راه است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تمام ظرفیت از استمرار آن حمایت خواهد کرد و امیدواریم دوره دوم جشنواره در سطح بین‌المللی برگزار شود.

مهدی‌زاده تهرانی با اشاره به پیشینه درخشان کاریکاتوریست‌های ایرانی در عرصه بین‌المللی اظهار کرد: کاریکاتور کشور طی سال‌های گذشته با حضور استادان بیشمار در اوج قله جهانی درخشیده است و امروز نیز به لطف نسل جدید هنرمندان، این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت.

وی گفت: یکی از ویژگی‌های فرهنگی ایران تنوع قومی و حضور اقوام مختلف در داخل و بیرون از مرزهاست که این ظرفیت باعث غنای فرهنگی کشور می‌شود.

این مسئول ادامه داد: لطافت وجودی هنرمندان ایرانی سبب شده حتی موضوعات سختی همچون جنگ و رنج‌های بشری با زبان نرم کاریکاتور به نمایش گذاشته شود و همین ویژگی، جایگاه کاریکاتور ایرانی را در جهان ممتاز کرده است.

مهدیزاده تهرانی اضافه کرد: در نخستین دوره جشنواره بیش از ۱۸۰ کاریکاتوریست با بیش از ۴۷۰ اثر شرکت کردند که این استقبال نشان‌دهنده ظرفیت بالای هنرمندان کشور است.

وی با بیان اینکه ایران زادگاه و خاستگاه کاریکاتور است، تاکید کرد: قلب ایران در اختیار همه مردم است و هنر کاریکاتور نیز می‌تواند این همبستگی را به زیباترین شکل بازنمایی کند که خبرهای خوبی در آینده برای هنر کاریکاتور در راه است تا بار دیگر درخشش جهانی داشته باشد.

در این جشنواره براساس رای هیئت داوران در بخش کارتون مقام نخست به محمود نظری از همدان رسید، مقام دوم به رضا حمیدی‌مطلق از سمنان تعلق گرفت و مقام سوم را حسین نقیب از خراسان رضوی کسب کرد همچنین از احسان چراغی ایرانشاهی از کرج، ندا تنهایی‌مقدم از تبریز و اکبر تراب‌پور از همدان تقدیر شد.

در بخش کاریکاتور مقام نخست به همایون بهرامی از زنجان تعلق گرفت، مقام دوم را سعید نوروزی از تهران به دست آورد و مقام سوم نصیب حسین شجاعی از تهران شد.

همچنین امین منتظری از تهران، جلیل صابری از مشهد و محسن اسدی از مشهد نیز در این بخش شایسته تقدیر شناخته شدند.

