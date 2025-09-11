رمز ماندگاری و تاثیرگذاری کارتون و کاریکاتور مردمی بودن آن است

به گزارش ایلنا، یلدا هاشمی‌نژاد روز پنجشنبه بیستم شهریور ماه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به کیفیت بسیار بالای آثار ارسالی به این رویداد هنری، بر نقش موثر هنرمندان ایرانی در سطح بین‌المللی و همچنین انعکاس وحدت و انسجام ملی در آثار این جشنواره تاکید کرد و گفت: هنرمندان ایرانی سال‌هاست که در عرصه کارتون و کاریکاتور در دنیا مطرح بوده‌اند و این جشنواره بار دیگر سطح بالای فنی و خلاقیت آنان را به نمایش گذاشت.

داور جشنواره ملی کارتون و کاریکاتور «ای ایران» با اشاره به اینکه یکی از ویژگی‌های قابل توجه آثار این جشنواره، تنوع نگاه هنرمندان به مسئله همدلی و وحدت ملی بود افزود: هنرمندان شرکت‌کننده در این جشنواره هرکدام با توجه به تجربیات شخصی و شغلی خود، روایت و تصویری متفاوت اما همسو از انسجام ملی را ارائه دادند.

وی ادامه داد: ایده‌های متفاوتی در آثار وجود داشت و هرکسی برداشت خود را نسبت موضوعات جشنواره به تصویر کشیده بود که این باعث شد آثار متنوع و عمیقی به دستمان برسد.

هاشمی‌نژاد یکی دیگر از شاخصه‌های مهم جشنواره ملی کاریکاتور «ای ایران» را توانایی تصویرگری پیام‌های روز جامعه عنوان کرد و افزود: کاریکاتورها با موضوع چهره‌های سیاسی خارجی همچون ترامپ و نتانیاهو به گونه‌ای طراحی شده بودند که تمام اقشار جامعه – از کودک تا بزرگسال، از باسواد تا بی‌سواد – بتوانند پیام آن را به صورت بصری درک کنند و همین سادگی پیام‌رسانی یکی از نقاط قوت این آثار بود.

وی تاکید کرد: جذابیت کارتون و کاریکاتور در این است که به شکل مستقیم و بدون نیاز به کلام، پیام خود را به هر قشری از جامعه به زبان تصویر و ساده منتقل می‌کند.

هاشمی‌نژاد در ادامه به ملاک‌های انتخاب برترین آثار اشاره کرد و گفت: در ارزیابی آثار، علاوه بر پیامی که درباره همبستگی و مقابله مردم جنگ ۱۲ روزه منتقل می‌شد، به تکنیک، اجرا و تاثیرگذاری اجتماعی اثر نیز توجه شد. بسیاری از کاریکاتورهای برگزیده از سطح آثار بین‌المللی برخوردار بودند که توانستند نظر هیئت داوران را جلب کنند.

داور جشنواره «ای ایران» رمز ماندگاری و تاثیرگذاری کارتون و کاریکاتور را مردمی بودن دانست و گفت: هرچه یک اثر هنری بیشتر به دغدغه‌ها و مشکلات مردم بپردازد و صدای آن‌ها باشد، قطعاً در ذهن مخاطب ماندگارتر خواهد شد. کارتون‌هایی که زبان گویای اجتماع باشند، می‌توانند همدلانه‌تر مردم را با خود همراه کنند و نقش موثرتری در فرهنگ‌سازی و ارتقاء روحیه ملی ایفا کنند.

هاشمی‌نژاد ابراز امیدواری کرد: تداوم برگزاری چنین جشنواره‌هایی موجب رشد و شکوفایی بیش از پیش هنر کارتون و کاریکاتور ایران و همچنین ایجاد فضای همدلی و انسجام ملی میان هنرمندان و جامعه شود.

