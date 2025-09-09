معاون استانداری لرستان:
۹۳ نقطه حادثهخیز درونشهری در سطح استان وجود دارد
معاون عمرانی استاندار لرستان گفت: ۹۳ نقطه حادثهخیز درونشهری وجود دارد که ۷۰ درصد آن در مرکز استان است.
به گزارش ایلنا، مهدی مجیدی امروز سه شنبه در جلسه شورای ترافیک استان، با اشاره به کاهش ۲۰ درصدی تصادفات در محورهای درونشهری اظهار کرد: آمادهسازی کامل معابر و ایمنسازی محیط اطراف مدارس یکی از محورهای اصلی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
وی افزود: در این جلسه خطکشی معابر مقابل مدارس و ایمنسازی جلوی مدارس بهویژه مدارس ابتدایی، با توجه به تردد کودکان، تأکید شد تا دانشآموزان در کمال ایمنی تردد داشته باشند.
معاون عمرانی استاندار لرستان از برنامهریزی برای ارتقا چراغهای تقاطع و نصب دوربینهای پایش ترافیکی خبر داد و گفت: بهویژه در مرکز استان، قرار است دوربینهای پایش نظارتی به تجهیزات ترافیکی ارتقا یابند تا مدیریت ترافیک بادقت بیشتری انجام شود.
وی از طرح پیشنهادی استفاده از ظرفیت حیاط مدارس در بافت مرکزی شهر خرمآباد و شهرستانهای بزرگ برای کاهش ترافیک خبر داد و بیان کرد: این موضوع با قول مساعد مدیرکل آموزشوپرورش استان مطرح شد تا انشاءالله با هماهنگی و اولویتبندی این اداره، از این ظرفیت در راستای کاهش ترافیک و استفاده عموم شهروندان بهرهبرداری شود.
مجیدی با اشاره به وجود نقاط حادثه خیز در سطح استان ، گفت: قرار شد شورای ترافیک شهرستان خرمآباد برای این موضوع جلسه ویژهای تشکیل دهد و اقدامات انجامشده در جلسه بعدی به ما گزارش شود.
لزوم آمادهسازی معابر و محیط اطراف مدارس در سال تحصیلی جدید
کریم فاخری رئیس پلیس راهور لرستان هم در این جلسه با اشاره به فرارسیدن ماه مهر و آغاز سال تحصیلی جدید، بر لزوم آمادهسازی معابر و محیط اطراف مدارس تأکید کرد و از شهرداریهای سراسر استان خواست تا نسبت به خطکشی معابر در دو مقطع زمانی (پیش از آغاز سال تحصیلی و حولوحوش عید نوروز) و همچنین ایمنسازی جلوی مدارس واقع در معابر اصلی اقدام فوری به عملآورند.
وی افزود: ضروری است در مقابل مدارس، بهویژه مدارس ابتدایی، جزیره ایمنی (میدانک) ایجاد شود تا دانشآموزان بهصورت ایمن و جدا از تردد سوارهرو، از عرض خیابان عبور کنند.
فاخری با اشاره به آمار تصادفات در برخی شهرستانها، بر لزوم تشکیل منظم جلسات شورای ترافیک در تمامی شهرستانهای استان تأکید کرد و افزود: متأسفانه در برخی شهرستانها مانند بروجرد و سلسله، این جلسات بهطور منظم برگزار نمیشود.
وی همچنین بر ضرورت تجهیز تقاطعهای پرترافیک و نزدیک به مدارس به چراغهای راهنمایی مجهز به سیستم پشتیبان باتری (UPS) تأکید کرد و گفت: شهرداریها پیگیر باشند تا چراغهای راهنمایی تقاطعهای اصلی به گونهای باشد که با قطع برق، سیستم از کار نیفتد.
رئیس پلیس راهور لرستان با اشاره به کمبود امکانات برای نیروهایش، اظهار داشت: طرح احداث ۵ ساختمان ۷۰ تا ۸۰ متری بهعنوان پاسگاه ثابت برای پرسنل، سالهاست که مصوب شده ولی محقق نشده است. وجود این پاسگاهها برای استراحت کوتاه نیروها و انجام بهتر امور محوله در سرما و گرما ضروری است و از شهرداری تقاضا داریم در اختصاص زمین برای این منظور مساعدت کند.
فاخری در پایان درباره تمهیدات ترافیکی اول مهر گفت: برنامهریزی کردهایم تا در روزهای اول بازگشایی مدارس، از حداکثر ظرفیت پرسنل استفاده کرده و گشتزنیها را بهصورت کامل و در دو نوبت صبح و عصر انجام دهیم تا ترافیک در کمترین زمان ممکن به روال عادی بازگردد.