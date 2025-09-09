خبرگزاری کار ایران
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان خبر داد؛

احداث پست‌های برق با مجموع ظرفیت ۱۰۵ مگاوات در چهار شهرک لرستان

کد خبر : 1683781
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان گفت: تفاهم‌نامه احداث پست‌های برق در چهار شهرک استان با مجموع ظرفیت ۱۰۵ مگاوات منعقد و تامین اعتبار شده است.

به گزارش ایلنا، فرزاد محمدی روز سه شنبه هجدهم شهریور ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: این تفاهمنامه با هدف احداث پست‌های برق در شهرک‌های صنعتی ۲ و ۳ خرم‌آباد، منطقه ویژه اقتصادی بروجرد و شهرک صنعتی الیگودرز با ظرفیت مجموع ۱۰۵ مگاوات منعقد شد و در حال اجرا است. 

وی با اشاره به ظرفیت برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان اظهار کرد: برق تامین‌شده برای کل شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان تا پایان اسفند ۱۴۰۳، بالغ بر ۲۲۵ مگاوات است که اجرای این تفاهمنامه معادل ۴۷ درصد از این ظرفیت را پوشش می‌دهد. 

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان گفت: پیشرفت فیزیکی پروژه‌های برق‌رسانی ۴۵ درصد است و از مبلغ ۱۴۵ میلیارد تومان این تفاهمنامه، ۶۰ درصد معادل ۸۷ میلیارد تومان تعهد و تاکنون ۵۲ میلیارد تومان آن پرداخت شده است. 

محمدی از پیگیری و انعقاد تفاهمنامه دیگری برای سال ۱۴۰۴ خبر داد و تصریح کرد: این تفاهمنامه برای احداث پست برق ۲۳۰/۲۰ کیلوولت در منطقه ویژه اقتصادی ازنا با ظرفیت ۴۰ مگاوات در حال پیگیری است. 

وی در خصوص بازتوزیع برق تولیدی این پست‌ها در شبکه سراسری یا استان نیز توضیح داد: این پست‌ها به صورت تخصصی، ویژه شهرک‌ها و نواحی احداث می‌شود و برق تولیدی آن‌ها نیز بدون انتقال به شبکه سراسری برای واحدهای شهرکی و نواحی استان استفاده خواهد شد.

