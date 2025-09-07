به گزارش خبرنگار ایلنا، داود عبادی روز یکشنبه شانزدهم شهریور ماه در حاشیه بازدید از نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاوردهای بخش تعاون مرکز استان لرستان که به مناسبت هفته تعاون برگزار شد اظهار کرد: مهم‌ترین حلقه مفقوده در موفقیت و پایداری شرکت‌های تعاونی اتصال تولیدکنندگان در حوزه‌های مختلف اقتصادی به بازار فروش است.

وی افزود: ماهیت بخش تعاون به گونه‌ای است که با استفاده از سرمایه‌های خرد شکل می‌گیرد و تجمیع سرمایه از طریق جذب سرمایه‌های خرد دارای بیشترین میزان درجه مقاومت در مقابل تکانه‌های اقتصادی است و فروش تولیدات و محصولات آنان منجر به دوام و قوام شرکت‌های تعاونی می‌شود.

مدیر کل نظارت و ارزیابی بخش تعاون ادامه داد: در کشور رسته‌های مختلف اقتصادی در این حوزه مشغول فعالیت هستند که با برپایی نمایشگاه‌های محلی، دائمی و بین الملی می‌توان در دوام این شرکت‌ها نقش مهمی ارائه کرد.

عبادی اظهار کرد: بخش تعاون نه تنها به‌عنوان بستری برای مشارکت جمعی و سرمایه‌گذاری مردمی شناخته می‌شود، بلکه می‌تواند موتور محرکی برای عدالت اجتماعی، برابری فرصت‌ها و رفاه عمومی باشد.

وی گفت: وزارت کار به دنبال فراهم آوردن بستری مناسب جهت رشد و پویایی تعاونی‌ها می‌باشد. در مسیر توسعه و آبادانی، محوریت با مجموعه توانمندیهایی هست که یکجا تجمیع شده و در قالب تعاونی به ارائه نوآوری‌ها در تمامی عرصه‌ها مشغول می‌باشند.

احمد توصیفیان مدیرکل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان نیز در این بازدید گفت: در لرستان واحدهای تعاونی بزرگ و توانمندی فعالیت می‌کنند که در سطح ملی و بین‌المللی تولیدات بسیار خوبی دارند و با ایجاد بازاچه‌های دائمی و موقت می‌توانند تولیدات خود را به بازار معرفی و به فروش برسانند.

وی با بیان اینکه هفته تعاون فرصت خوبی برای ترویج فرهنگ تعاون و کار گروهی است، افزود: برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های بخش تعاون، گام موثری در جهت گسترش تعاملات درون شبکه‌ای تعاونی، اتصال طرح‌های تعاونی برای ایجاده زنجیره ارزش و آشنایی با توانمندی‌های بخش تعاون استان لرستان است.

