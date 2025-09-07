مدیر کل نظارت و ارزیابی تعاون وزارت کار:
بخش تعاون یکی از مردم نهادترین بخشهای اقتصادی ایران است
مدیر کل نظارت و ارزیابی تعاون وزارت کار گفت: بخش تعاون یکی از مردم نهادترین بخشهای اقتصادی ایران باشد که به خوبی در جامعه در حال گسترش است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، داود عبادی روز یکشنبه شانزدهم شهریور ماه در حاشیه بازدید از نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای بخش تعاون مرکز استان لرستان که به مناسبت هفته تعاون برگزار شد اظهار کرد: مهمترین حلقه مفقوده در موفقیت و پایداری شرکتهای تعاونی اتصال تولیدکنندگان در حوزههای مختلف اقتصادی به بازار فروش است.
وی افزود: ماهیت بخش تعاون به گونهای است که با استفاده از سرمایههای خرد شکل میگیرد و تجمیع سرمایه از طریق جذب سرمایههای خرد دارای بیشترین میزان درجه مقاومت در مقابل تکانههای اقتصادی است و فروش تولیدات و محصولات آنان منجر به دوام و قوام شرکتهای تعاونی میشود.
مدیر کل نظارت و ارزیابی بخش تعاون ادامه داد: در کشور رستههای مختلف اقتصادی در این حوزه مشغول فعالیت هستند که با برپایی نمایشگاههای محلی، دائمی و بین الملی میتوان در دوام این شرکتها نقش مهمی ارائه کرد.
عبادی اظهار کرد: بخش تعاون نه تنها بهعنوان بستری برای مشارکت جمعی و سرمایهگذاری مردمی شناخته میشود، بلکه میتواند موتور محرکی برای عدالت اجتماعی، برابری فرصتها و رفاه عمومی باشد.
وی گفت: وزارت کار به دنبال فراهم آوردن بستری مناسب جهت رشد و پویایی تعاونیها میباشد. در مسیر توسعه و آبادانی، محوریت با مجموعه توانمندیهایی هست که یکجا تجمیع شده و در قالب تعاونی به ارائه نوآوریها در تمامی عرصهها مشغول میباشند.
احمد توصیفیان مدیرکل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان نیز در این بازدید گفت: در لرستان واحدهای تعاونی بزرگ و توانمندی فعالیت میکنند که در سطح ملی و بینالمللی تولیدات بسیار خوبی دارند و با ایجاد بازاچههای دائمی و موقت میتوانند تولیدات خود را به بازار معرفی و به فروش برسانند.
وی با بیان اینکه هفته تعاون فرصت خوبی برای ترویج فرهنگ تعاون و کار گروهی است، افزود: برگزاری نمایشگاه توانمندیهای بخش تعاون، گام موثری در جهت گسترش تعاملات درون شبکهای تعاونی، اتصال طرحهای تعاونی برای ایجاده زنجیره ارزش و آشنایی با توانمندیهای بخش تعاون استان لرستان است.