اصل و بنیان تعاون تجمیع سرمایه های خرد و کار جمعی است

به گزارش خبرنگار ایلنا از خرم آباد، احمد توصیفیان روز پنجشنبه سیزدهم شهریور ماه در جمع تعاونگران برتر استان، با تاکید بر اینکه تعاون نشأت گرفته از توان جمعی و سرمایه افرادی است که این سمن مردمی را تشکیل می‌دهند، اظهار داشت: فلسفه و ایده تعاون که در کشور به وجود آمد با توجه به هویت و ساختار مردم این مرز و بوم است چرا که در فرهنگ ایرانی، ضرب‌المثل «قطره‌قطره جمع گردد وانگهی دریا شود تنها یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه آموزه‌ای اقتصادی و اجتماعی است.

وی با ابیان اینکه این نگاه مبتنی بر خردجمعی، در سنت‌های مانند تعاون، نذر، وقف و همیاری ریشه دارد، افزود: در دنیای مدرن، این باور در قالب شرکت‌های تعاونی سازمان یافته است؛ ساختاری که با محوریت عدالت، مشارکت داوطلبانه و مالکیت جمعی، ابزار مناسبی برای تجمیع سرمایه‌های خرد و توسعه سرمایه‌گذاری‌های کلان به شمار می‌آید.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان با بیان اینکه این فرهنگ جمعی و امرار معیشت با همکاری و کار گروهی موفق‌تر است و باید در کشور و استان نهادینه شود، گفت: درست است که این طرحهای تعاونی و کارهای گروهی باید مورد حمایت مسئولین و دولت قرار گیرد اما اصل و روح تعاون تجمیع سرمایه‌های افراد است برای مشارکت در یک کار بزرگ برای بهره وری و سود بیشتر تا ایده‌ها و نوآوری‌های هریک از افراد تعاونی زنجیره‌ای از ایجاد، فن آوری، تولید، توسعه و فروش به وجود آید و علاوه بر معیشت افراد زمینه اشتغال و توسعه اقتصادی را نیز فراهم کند.

توصیفیان در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه مناطق کم برخوردار استان اشاره کرد و تصریح کرد: ایجاد زنجیره‌های ارزش در مناطقی مانند پلدختر و معمولان که محصولات کشاورزی با کیفیت و مرغوبی در استان دارند با ایجاد شرکتهای تعاونی قدرتمندی در حوزه‌های مختلف لازم و ضروری است.

وی به حمایت قاطع وزارت کار در این بخش‌ها اشاره کرد و گفت: تشکیل تعاونی‌های حمل نقل، بسته‌بندی، سورتینگ، توزیع و فروش و همچنین ایجاد تعاونی‌های صنایع تبدیلی با تجمیع سرمایه‌های افراد منطقه و حمایت وزارت کار در این زمینه می‌تواند توسعه اقتصادی منطقه را در زودبازه به ارمغان آورد.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان همچنین به طرح سهم من از خورشید اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: ظرفیت استان لرستان در استفاده از انرژی خورشید بسیار بالاست و با توجه به حضور سرمایه گذاران و هلدینگ‌های بزرگ وزارت کار در این زمینه وجود تشکل‌های و اتحادیه‌های تعاونی در این خصوص لازم و ضروری است.

توصیفیان تصریح کرد: یکی از عوامل اصلی در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی با توجه به ناترازی به وجود آمده در کشور سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی است که با حمایت دولت به ویژه وزارت کار می‌تواند در این بخش موفق عمل کند.

وی گفت: هدایت سرمایه‌های خرد مردم به سمت شرکت‌های تعاونی نقدینگی را در کشور کاهش می‌دهد اما باید طراح‌های کارشناسی شده در این تعاونی‌ها اجرایی شود.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان بر ورود شرکت‌های زنجیره‌ای بزرگ در سطح شهر تعاونی‌ها در استان تاکید کرد و اظهار داشت: زمانی اقتصاد و جهش تولیدات رونق می‌گیرد که بیشتر مردم به ویژه جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در قالب تعاونی‌ها حضور یابند چرا که ساختار تعاون بر این اصل استوار است که سرمایه‌های خرد مردم در قالب یک شرکت تعاونی یک سرمایه کلانی را تشکیل دهد تا بتوانند در کنار هم فعالیت اقتصادی انجام دهند.

