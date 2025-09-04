حمایت از دولت، وظیفه شرعی و ملی است

به گزارش خبرنگار ایلنا از بروجرد، حجت‌الاسلام سید علی حسینی امروز پنجشنبه در دیدار با استاندار لرستان و با حضور عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد و اشترینان، با بیان اینکه تشکر و حمایت ما از دولت وظیفه شرعی و ملی ماست، افزود: همان‌طور که رهبر معظم انقلاب تأکید دارند، عمل به وظایف انسانی و الهی ما را مکلف می‌کند که از کسانی که برای خدمت به مردم تلاش می‌کنند، حمایت کنیم.

امام جمعه بروجرد با اشاره به محدودیت‌ها و موانع پیش‌روی دولت تصریح کرد: هیچ دولتی نمی‌تواند تمام اهداف خود را به‌طور کامل اجرا کند؛ با این حال، حرکت صادقانه و دلسوزانه استاندار لرستان قابل تقدیر است.

وی افزود: من شخصاً شاهد برنامه‌ریزی و اقدامات شاهرخی استاندار لرستان بودم و دیدم که مشکلات موجود با تدبیر و تلاش بررسی شده است. برای همه خدمتگزاران دعا می‌کنیم و معتقدیم مسلمان باید بدون دلیل کسی را محکوم نکند، زیرا در قیامت پاسخگو خواهد بود.

امام جمعه بروجرد خاطرنشان کرد: اگر جایی غفلت یا اشتباهی رخ دهد، وظیفه ماست که با خردمندی و حمایت، مسیر خدمت به مردم را ادامه دهیم و از دولت و برنامه‌های آن حمایت کنیم.

