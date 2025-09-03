مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان خبر داد؛
احیای ۴۵ واحد تولیدی راکد مستقر در شهرکهای صنعتی لرستان
۴۵ واحد تولیدی راکد مستقر در شهرکهای استان از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ احیا و این اقدام موجب فعالیت دوباره ۵۴۲ نفر شد.
به گزارش ایلنا، فرزاد محمدی روز چهارشنبه دوازدهم شهریور ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۲ واحد، سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۵ واحد و در سال گذشته ۱۸ واحد تولیدی با همت دستگاه قضایی، استانداری و شرکت شهرکهای صنعتی لرستان از رکود خارج شده و به چرخه تولید بازگشتند.
وی افزود: احیای این واحدها در قالب برنامههای ملی حمایت از تولید و با محوریت ستادهای استانی اقتصاد مقاومتی انجام شده که علاوه بر حفظ اشتغال موجود، زمینه ایجاد فرصتهای جدید شغلی را نیز فراهم کرده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان با اشاره به برنامههای تکریم سرمایهگذاران و صنعتگران خاطرنشان کرد: به منظور تسریع در روند احیای واحدهای تولیدی، بازدیدهای میدانی هفتگی از شهرکها و نواحی صنعتی استان انجام میشود.
محمدی تصریح کرد: رفع موانع زیرساختی، تامین مواد اولیه، حل مشکلات حقوقی و قضایی و توسعه بازار از جمله اقدامات موثری بود که با همکاری دادگستری استان و دستگاههای اجرایی در راستای احیای واحدهای تولیدی انجام شده است.