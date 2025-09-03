خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان خبر داد؛

احیای ۴۵ واحد تولیدی راکد مستقر در شهرک‌های صنعتی لرستان

احیای ۴۵ واحد تولیدی راکد مستقر در شهرک‌های صنعتی لرستان
کد خبر : 1681359
لینک کوتاه کپی شد.

۴۵ واحد تولیدی راکد مستقر در شهرک‌های استان از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ احیا و این اقدام موجب فعالیت دوباره ۵۴۲ نفر شد.

به گزارش ایلنا، فرزاد محمدی روز چهارشنبه دوازدهم شهریور ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۲ واحد، سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۵ واحد و در سال گذشته ۱۸ واحد تولیدی با همت دستگاه قضایی، استانداری و شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان از رکود خارج شده و به چرخه تولید بازگشتند. 

وی افزود: احیای این واحدها در قالب برنامه‌های ملی حمایت از تولید و با محوریت ستادهای استانی اقتصاد مقاومتی انجام شده که علاوه بر حفظ اشتغال موجود، زمینه ایجاد فرصت‌های جدید شغلی را نیز فراهم کرده است. 

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان با اشاره به برنامه‌های تکریم سرمایه‌گذاران و صنعتگران خاطرنشان کرد: به منظور تسریع در روند احیای واحدهای تولیدی، بازدیدهای میدانی هفتگی از شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان انجام می‌شود. 

محمدی تصریح کرد: رفع موانع زیرساختی، تامین مواد اولیه، حل مشکلات حقوقی و قضایی و توسعه بازار از جمله اقدامات موثری بود که با همکاری دادگستری استان و دستگاه‌های اجرایی در راستای احیای واحدهای تولیدی انجام شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی