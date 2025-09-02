افتتاح و بهره برداری ۱۸ شرکت تعاونی همزمان با هفته تعاون در لرستان

به گزارش خبرنگار ایلنا از خرم آباد، احمد توصیفیان روز سه شنبه یازدهم شهریور ماه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز مسئولیت‌پذیری جمعی، عدالت اجتماعی، برابری فرصت ها، رفاه عمومی، اشتغال پایدار با توسعه کار گروهی یعنی بخش تعاون میسر می‌شود، اظهار کرد: یازدهم تا هفدهم شهریو ماه امسال مزین به هفته تعاون است و تبیین نقش و جایگاه تعاونی‌ها و ترویج فرهنگ تعاون در کشور و استان نقش ارزشمندی دارد که می‌تواند زمینه رشد و توسعه اقتصادی، معیشت و شغل را فراهم کند.

وی به برنامه‌های هفته تعاون در سال جاری اشاره کرد و افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته ۱۸ تعاونی در بخش‌های محتلف اقتصادی امسال آماده افتتاح می‌باشند که بیش از ۶ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده و با بهره برداری از این شرکت‌های تعاونی بیش از ۲۰۰ فرصت شغلی در این واحدها ایجاد خواهد شد.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان کل سرمایه‌گذاری این طرح‌های تعاونی را حدود ۱۹۵ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این واحدها در زمینه پوشاک، صنایع دستی، پمپ بنزین، مصنوعات چرمی، خدمات آموزشی، تولید گوشت قرمز و مرغ ف خدمات پزشکی، استخراج سنگ و. . فعالیت می‌کنند و اعضای این تعاونی‌ها سرمایه‌گذاری لازم را با آورده اعضا تجمیع کرده اند.

توصیفیان با اشاره به وجود تعاونی‌ها در استان و حمایت از آین بخش اقتصادی تصریح کرد: با شناسنامه دار نمودن تعاونی فعال و تعین تکیلیف تعاونی‌های راکد و تعطیل شده می‌توان برای حمایت بیشتر از شرکت‌های تعاونی فعال اقدام کرد و پایداری آن‌ها را با جهش تولیدات و مشارکت اعضا در سرمایه‌گذاری بیشتر افزایش دهیم.

وی با بیان اینکه امیدواریم در هفته تعاون در قالب مشارکت جمعی بتوانیم بخش تعاون را آن طور که باید، معرفی کنیم، افزود: یکی از ضرورت‌هایی که باید به آن پرداخته شود موضوع کار گروهی و جمعی است و می‌بایست از این ظرفیت برای تمام مدیریت استان حتی کار گروهی دستگاه‌های اجرایی با هدف توسعه استان استفاده کرد.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان در پایان ، برپایی نمایشگاه توانمند های بخش تعاون ، میز خدمت و پاسخگویی به تعاونگران ، حضور در واحدهای اقتصادی بخش تعاون و بررسی مسائل و مشکلات آنان و ..از عمده برنامه های هفته تعاون عنوان کرد و اظهار داشت: جشنواره تعاونی‌های برتر با معرفی برترین‌های در بخش تعاون نیز امسال برگزار و تعاون گران برتر معرفی در بیستمین جشنواره امتنان از تعاونی‌های برتر تجلیل و معرفی خواهند شد.

