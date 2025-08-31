به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد توصیفیان روز یکشنبه نهم شهریور ماه در جلسه شورای هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که با حضور اسماعیل لله‌گانی بعنوان نماینده وزارتخانه و به مناسبت هفته دولت برگزار شد، اظهار کرد: در لرستان بر اساس برنامه پنج‌ساله استان که با برنامه هفتم توسعه همزمانی دارد، تقسیم کاری بین دستگاه‌های اجرایی استان صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: در مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی علاوه بر اینکه همفکری و همکاری در حوزه کاری بین اعضای این مجموعه وجود دارد، بصورت ماهانه وظایفی که برای دستگاه‌های مجموعه تعریف شده را رصد می‌کنیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: با توجه به ظرفیت‌های لرستان در بخش کشاورزی و گردشگری، به تکمیل زنجیره‌های ارزش در حوزه کشاورزی به‌لحاظ مطالعاتی و عملیاتی توجه شده که صندوق شستا در این حوزه، صندوق بازنشستگی برای صنایع شیر ایران و در حوزه پنل‌های خورشیدی و طرح «سهم من از خورشید» صندوق سرمایه‌گذاری آینده‌سازان پای کار هستند.

وی خاطرنشان کرد: بانک رفاه را بعنوان یک بانک مردمدار و مشارکت‌کننده در حوزه طرح‌های عمرانی می‌شناسیم و در استان لرستان هم همکاری خوبی داشتند و دو طرح در حوزه ورزشی و چند طرح در حوزه‌های مختلف را اجرا کرده‌اند و انتظار داریم این مشارکت افزایش پیدا کند؛ همچنین نقش این بانک در حوزه سلامت و درمان نیز می‌تواند مؤثر باشد و در این زمینه جلساتی با دانشگاه علوم‌پزشکی برگزار شد که امیدواریم ظرفیت‌های موجود افزایش پیدا کند.

