مدیر کل کار استان تاکید کرد:

لزوم عملیاتی کردن زنجیره‌های ارزش در حوزه کشاورزی لرستان

لزوم عملیاتی کردن زنجیره‌های ارزش در حوزه کشاورزی لرستان
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان بر لزئم عملیاتی کردن و تکمیل زنجیره‌های ارزش در حوزه کشاورزی به لحاظ مطالعاتی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد توصیفیان روز یکشنبه نهم شهریور ماه در جلسه شورای هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که با حضور اسماعیل لله‌گانی بعنوان نماینده وزارتخانه و به مناسبت هفته دولت برگزار شد، اظهار کرد: در لرستان بر اساس برنامه پنج‌ساله استان که با برنامه هفتم توسعه همزمانی دارد، تقسیم کاری بین دستگاه‌های اجرایی استان صورت گرفته است. 

وی اضافه کرد: در مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی علاوه بر اینکه همفکری و همکاری در حوزه کاری بین اعضای این مجموعه وجود دارد، بصورت ماهانه وظایفی که برای دستگاه‌های مجموعه تعریف شده را رصد می‌کنیم. 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: با توجه به ظرفیت‌های لرستان در بخش کشاورزی و گردشگری، به تکمیل زنجیره‌های ارزش در حوزه کشاورزی به‌لحاظ مطالعاتی و عملیاتی توجه شده که صندوق شستا در این حوزه، صندوق بازنشستگی برای صنایع شیر ایران و در حوزه پنل‌های خورشیدی و طرح «سهم من از خورشید» صندوق سرمایه‌گذاری آینده‌سازان پای کار هستند. 

وی خاطرنشان کرد: بانک رفاه را بعنوان یک بانک مردمدار و مشارکت‌کننده در حوزه طرح‌های عمرانی می‌شناسیم و در استان لرستان هم همکاری خوبی داشتند و دو طرح در حوزه ورزشی و چند طرح در حوزه‌های مختلف را اجرا کرده‌اند و انتظار داریم این مشارکت افزایش پیدا کند؛ همچنین نقش این بانک در حوزه سلامت و درمان نیز می‌تواند مؤثر باشد و در این زمینه جلساتی با دانشگاه علوم‌پزشکی برگزار شد که امیدواریم ظرفیت‌های موجود افزایش پیدا کند.

 

