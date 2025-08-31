صدور کارت رفاهی تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان برای خرید کالا

به گزارش خبرنگار ایلنا، اسماعیل لله‌گانی امروز یکشنبه در حاشیه دیدار با استاندار لرستان بیان کرد: امیدواریم با مدیریت و پیگیری‌های سعید شاهرخی، همکاری مردم و واحدهای تولیدی و اقتصادی اتفاقات خوبی در استان لرستان رخ دهد و بتوانیم شاهد موفقیت‌های بیشتری در سطح استان باشیم.

وی ادامه داد: امروز طرح‌های متعددی از سمت بانک رفاه کارگران معرفی شد و در جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و همچنین طرح‌های توسعه این واحدها، انتشار اوراق گواهی سپرده خاص در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل بانک رفاه کشور تصریح کرد: این اوراق بصورت الکترونیکی و توسط بانک فروخته شده و منابع مالی جمع‌آوری شده در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌گیرد؛ همه فعالین اقتصادی در سطح استان که نیازمند تامین سرمایه در گردش و طرح‌های توسعه در استان هستند می‌توانند با مراجعه به شعب بانک رفاه در سطح استان از این امکان استفاده کنند.

وی تاکید کرد: جهت رفاه حال مردم و پرسنل اداری و سازمان‌ها، کارت رفاهی به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان با نرخ کارمزد ۵/۲۵ درصد در کلیه شعب بانک رفاه صادر شده که با این کارت امکان خرید کالا بصورت قسطی تا ۲۴ ماه را دارند و تمام تولیدکنندگان و تامین کنندگان کالا در سطح استان می‌توانند با مراجعه به بانک کالاهای تولیدی خود را بصورت اقساط و با ضمانت بانک بفروشند و به این شکل تولیدکنندگان تامین مالی شده و مردم هم می‌توانند بصورت قسطی خرید کنند.

عضو هیئت مدیره بانک رفاه کشور عنوان کرد: همچنین در این جلسه استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی، تبصره ۱۸ و سایر تسهیلاتی که به بانک تکلیف شده صحبت شده و قول دادیم که در جهت توسعه استان کمک کنیم.

انتهای پیام/