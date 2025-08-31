مدیر عامل بانک رفاه کارگران کشور داد؛
صدور کارت رفاهی تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان برای خرید کالا
مدیرعامل بانک رفاه کشور از صدور کارت رفاهی تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان با کارمز ۵/۲۵ درصد برای خرید کالا توسط این بانک خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اسماعیل للهگانی امروز یکشنبه در حاشیه دیدار با استاندار لرستان بیان کرد: امیدواریم با مدیریت و پیگیریهای سعید شاهرخی، همکاری مردم و واحدهای تولیدی و اقتصادی اتفاقات خوبی در استان لرستان رخ دهد و بتوانیم شاهد موفقیتهای بیشتری در سطح استان باشیم.
وی ادامه داد: امروز طرحهای متعددی از سمت بانک رفاه کارگران معرفی شد و در جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و همچنین طرحهای توسعه این واحدها، انتشار اوراق گواهی سپرده خاص در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرعامل بانک رفاه کشور تصریح کرد: این اوراق بصورت الکترونیکی و توسط بانک فروخته شده و منابع مالی جمعآوری شده در اختیار واحدهای تولیدی قرار میگیرد؛ همه فعالین اقتصادی در سطح استان که نیازمند تامین سرمایه در گردش و طرحهای توسعه در استان هستند میتوانند با مراجعه به شعب بانک رفاه در سطح استان از این امکان استفاده کنند.
وی تاکید کرد: جهت رفاه حال مردم و پرسنل اداری و سازمانها، کارت رفاهی به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان با نرخ کارمزد ۵/۲۵ درصد در کلیه شعب بانک رفاه صادر شده که با این کارت امکان خرید کالا بصورت قسطی تا ۲۴ ماه را دارند و تمام تولیدکنندگان و تامین کنندگان کالا در سطح استان میتوانند با مراجعه به بانک کالاهای تولیدی خود را بصورت اقساط و با ضمانت بانک بفروشند و به این شکل تولیدکنندگان تامین مالی شده و مردم هم میتوانند بصورت قسطی خرید کنند.
عضو هیئت مدیره بانک رفاه کشور عنوان کرد: همچنین در این جلسه استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی، تبصره ۱۸ و سایر تسهیلاتی که به بانک تکلیف شده صحبت شده و قول دادیم که در جهت توسعه استان کمک کنیم.