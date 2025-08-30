خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار لرستان:

ظرفیت و امنیت برای توسعه گردشگری فراهم است

ظرفیت و امنیت برای توسعه گردشگری فراهم است
کد خبر : 1679736
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار لرستان گفت: ظرفیت و امنیت به عنوان دو شاخص مهم در توسعه گردشگری در لرستان فراهم است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی روز شنبه هشتم شهریور ماه در نشست با فعالان گردشگری و صنایع دستی بمناسبت هفته دولت که با حضور وزیر میراث‌فرهنگی برگزار شد، اظهار کرد: ظرفیت و امنیت به عنوان دو شاخص مهم در توسعه گردشگری در لرستان فراهم است. 

وی افزود: وجود ۵ هزار اثر فاخر در لرستان که ۲۶۰۰ مورد از آن‌ها به ثبت ملی رسیده، نشان دهنده ظرفیت‌های لرستان در این حوزه است که ثبت جهانی مکان‌های پیش از تاریخ دره خرم آباد نیز این ظرفیت‌ها را تایید می‌کند. 

استاندار لرستان ادامه داد: این رویداد متعلق به همه جهانیان، ایران عزیز و لرستان بزرگ و مایه مباهات ماست. 

شاهرخی افزود: از سوی دیگر طبق آمار شورای امنیت، لرستان یکی از امن‌ترین استان‌های کشور است که در کنار ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی، جاذبه‌های اصلی برای جذب گردشگر را دارد. 

وی تصریح کرد: در این راستا باید به سرعت برای فراهم کردن زیرساخت‌ها فعالیت کنیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور