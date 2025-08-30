استاندار لرستان:
ظرفیت و امنیت برای توسعه گردشگری فراهم است
استاندار لرستان گفت: ظرفیت و امنیت به عنوان دو شاخص مهم در توسعه گردشگری در لرستان فراهم است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی روز شنبه هشتم شهریور ماه در نشست با فعالان گردشگری و صنایع دستی بمناسبت هفته دولت که با حضور وزیر میراثفرهنگی برگزار شد، اظهار کرد: ظرفیت و امنیت به عنوان دو شاخص مهم در توسعه گردشگری در لرستان فراهم است.
وی افزود: وجود ۵ هزار اثر فاخر در لرستان که ۲۶۰۰ مورد از آنها به ثبت ملی رسیده، نشان دهنده ظرفیتهای لرستان در این حوزه است که ثبت جهانی مکانهای پیش از تاریخ دره خرم آباد نیز این ظرفیتها را تایید میکند.
استاندار لرستان ادامه داد: این رویداد متعلق به همه جهانیان، ایران عزیز و لرستان بزرگ و مایه مباهات ماست.
شاهرخی افزود: از سوی دیگر طبق آمار شورای امنیت، لرستان یکی از امنترین استانهای کشور است که در کنار ظرفیتهای تاریخی و طبیعی، جاذبههای اصلی برای جذب گردشگر را دارد.
وی تصریح کرد: در این راستا باید به سرعت برای فراهم کردن زیرساختها فعالیت کنیم.