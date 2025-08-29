ارتش و نیروهای مسلح مایه آرامش، اقتدار و دلگرمی مردم هستند

به گزارش ایلنا، سید سعید شاهرخی روز جمعه هفتم شهریور ماه در دیدار با امیر کرمی‌نیا فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۸۴ پیاده لرستان به مناسبت هفته دولت، با تأکید بر جایگاه نیروهای مسلح در افکار عمومی اظهار داشت: نگاه مردم به ارتش و دیگر نیروهای مسلح نگاهی صمیمی و آرامش‌بخش است. این نیروهای ولایی و متعهد، حافظ منافع مردم و پاسدار ارزش‌های انقلاب اسلامی و کیان ایران عزیز هستند.

وی با قدردانی از نقش لشکر ۸۴ پیاده ارتش افزود: چه در استان و چه در مأموریت‌های ملی و مرزی، این لشکر همواره سربلند و مایه افتخار کشور بوده و حضور جانانه نیروهای ارتش در دفاع از کشور، برگ زرینی در تاریخ حماسه‌آفرینی ملت ایران است.

استاندار لرستان تصریح کرد: دولت چهاردهم پشتیبانی از ارتش، سپاه و مجموعه‌های امنیتی را وظیفه اصلی خود می‌داند و در کنار آن بسیج همه امکانات برای خدمت به مردم را در دستور کار قرار داده است.

وی تأکید کرد: ملت و دولت در کنار نیروهای مسلح، در خط مقدم حفظ استقلال و امنیت کشور ایستاده‌اند.

امیر سرتیپ بختیار کرمی نیا فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۸۴ پیاده لرستان نیز در این دیدار گفت: خدمات صادقانه، مردمی و خالصانه استاندار و تیم مدیریتی ایشان، لرستان را در مسیر توسعه، رضایتمندی و همدلی میان مردم و مسئولان قرار داده است.

فرمانده ارتش لرستان با اشاره به حضور میدانی و ارتباط نزدیک استاندار با مردم، افزود: استاندار با اخلاص و صداقت در کنار مردم هستند و تلاش‌های بی‌وقفه ایشان در مسیر خدمتگزاری، مورد تقدیر ریاست جمهوری نیز قرار گرفته است.

وی با تأکید بر نقش‌آفرینی استاندار در تقویت همدلی، خاطرنشان کرد: امروز شاهد انسجام و هم‌افزایی دولت، مردم و نیروهای مسلح هستیم و مدیریت جهادی استاندار لرستان نقطه قوت بزرگی برای ایجاد دلگرمی در جامعه و نیروهای مسلح بوده است.

فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۸۴ پیاده لرستان تصریح کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته با اقتدار و تمام توان در کنار سایر نیروهای مسلح و در خدمت نظام و ملت ایران است و در مسیر پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی کشور لحظه‌ای از تلاش دست برنخواهد داشت.

