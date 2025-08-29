مدیر مخابرات منطقه لرستان خبر داد:
بهره برداری از ۱۰ طرح مخابراتی و ارتباطی در شهرستان پلدختر
مدیر مخابرات منطقه لرستان گفت: ۱۰ پروژه مخابراتی در این شهرستان با اعتبار ۱۹ میلیارد تومان افتتاح شد که مربوط به حوزه توسعه شبکه تلفن همراه و حوزه شبکههای فیبر نوری است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نبیالله شمسیفر در آیین افتتاح و بهرهبرداری از ۱۰ پروژه مخابراتی و ارتباطی در جمع خبرنگاران در تشریح افتتاح این پروژهها با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، اظهار کرد: به مناسبت هفته دولت ۸۱ پروژه مخابراتی و ارتباطی با اعتبار ۲۳۵ میلیارد تومان در استان به بهرهبرداری رسید.
وی تصریح کرد: ۱۰ پروژه از این تعداد، در شهرستان پلدختر با اعتبار ۱۹ میلیارد تومان افتتاح شد که ۹ پروژه از این تعداد مربوط به حوزه توسعه شبکه تلفن همراه و یک پروژه در حوزه شبکههای فیبر نوری است.
مدیر مخابرات لرستان گفت: با بهرهبرداری از این طرحها مشکل فیبر هوایی شهر سراب حمام، روستاهای پران پرویز و پاعلم برطرف شد که رفع این معضل مطالبه مردم منطقه بود و با اجرای آن پایداری بیشتر و کیفیت بهتری در سطح شبکه مخابراتی ایجاد میشود.
وی خاطرنشان کرد: سه پروژه دیگر نیز در شهرستان معمولان با اعتبار بیش از ۱۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
شمسی فر یادآور شد: این پروژهها در حوزه توسعه شبکه فیبر نوری شهری در معمولان و ۲ پروژه روستایی در روستاهای کوگان بر آفتاب و بن لار در حوزه همراه اول افتتاح شد.