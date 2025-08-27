مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات لرستان:
۱۹ روستای استان با نصب ۲ سایت ارتقای تکنولوژی به شبکه ملی اطلاعات پیوستند
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات لرستان گفت: در راستای تحقق عدالت ارتباطی ۱۹ روستای دیگر استان با نصب ۲ سایت ارتقای تکنولوژی به شبکه ملی اطلاعات پیوستند.
به گزارش ایلنا، مجتبی صارمی روز چهارشنبه پنجم شهریور ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: همچنین افتتاح ۹ سایت ارتباطی جدید و برای اتصال این ۱۹، افتتاح پروژه فیبرنوری شهری معمولان و توسعه فاز دوم شبکه IP و همچنین ارتقاء و پایداری شبکه انتقال با ظرفیت ۱۰۰ گیگابیت بر ثانیه در مراکز PC خرمآباد، بروجرد و الیگودرز و در ایستگاههای فیبرنوری بابازید، درکی، چالانچولان و دمزانوگه با اعتباری بالغ بر ۲۴۰ میلیارد ریال از دیگر پروژههایی است که در هفته دولت در استان به بهره برداری میرسد.
وی افزود: در یک سال گذشته ۳۶ سایت جدید ارتباطی احداث و به بهرهبرداری رسیده که نتیجه آن اتصال ۵۴ روستای استان به شبکه ملی اطلاعات و برخورداری از اینترنت پرسرعت بوده که برای اجرای این پروژهها اعتباری بالغ بر هزار و ۹۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات طرح توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هزینه شده است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات لرستان اضافه کرد: در حوزه شهری نیز پروژه فیبر نوری منازل و کسبوکارها در بیشتر شهرهای استان آغاز شده و در شهرهایی از جمله الشتر، دورود، پلدختر و ازنا به اتمام رسیده است.
به گفته صارمی این پروژه تاکنون بیش از ۷۰۰ کیلومتر فیبرکشی و داکتگذاری را شامل شده که با هزینهای بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد ریال اجرا شده و در سایر شهرهای استان نیز به طور میانگین ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.