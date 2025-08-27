خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات لرستان:

۱۹ روستای استان با نصب ۲ سایت ارتقای تکنولوژی به شبکه ملی اطلاعات پیوستند

۱۹ روستای استان با نصب ۲ سایت ارتقای تکنولوژی به شبکه ملی اطلاعات پیوستند
کد خبر : 1678865
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات لرستان گفت: در راستای تحقق عدالت ارتباطی ۱۹ روستای دیگر استان با نصب ۲ سایت ارتقای تکنولوژی به شبکه ملی اطلاعات پیوستند.

به گزارش ایلنا، مجتبی صارمی روز چهارشنبه پنجم شهریور ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: همچنین افتتاح ۹ سایت ارتباطی جدید و برای اتصال این ۱۹، افتتاح پروژه فیبرنوری شهری معمولان و توسعه فاز دوم شبکه IP و همچنین ارتقاء و پایداری شبکه انتقال با ظرفیت ۱۰۰ گیگابیت بر ثانیه در مراکز PC خرم‌آباد، بروجرد و الیگودرز و در ایستگاه‌های فیبرنوری بابازید، درکی، چالان‌چولان و دم‌زانوگه با اعتباری بالغ بر ۲۴۰ میلیارد ریال از دیگر پروژه‌هایی است که در هفته دولت در استان به بهره برداری می‌رسد. 

وی افزود: در یک سال گذشته ۳۶ سایت جدید ارتباطی احداث و به بهره‌برداری رسیده که نتیجه آن اتصال ۵۴ روستای استان به شبکه ملی اطلاعات و برخورداری از اینترنت پرسرعت بوده که برای اجرای این پروژه‌ها اعتباری بالغ بر هزار و ۹۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات طرح توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هزینه شده است. 

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات لرستان اضافه کرد: در حوزه شهری نیز پروژه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها در بیشتر شهرهای استان آغاز شده و در شهرهایی از جمله الشتر، دورود، پلدختر و ازنا به اتمام رسیده است. 

به گفته صارمی این پروژه تاکنون بیش از ۷۰۰ کیلومتر فیبرکشی و داکت‌گذاری را شامل شده که با هزینه‌ای بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد ریال اجرا شده و در سایر شهرهای استان نیز به طور میانگین ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور