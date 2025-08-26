به گزارش ایلنا، سید سجاد خلفوند روز سه شنبه چهارم شهریور ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: پروژه بهسازی دره اسدآبادی با اعتبار ریالی ۴۰ میلیارد ریال در حال انجام بوده و برنامه‌ریزی خوبی در خصوص آن صورت گرفته است.

وی ادامه داد: این پروژه باعث تسهیل در ترافیک شهریِ منطقه ساحلی اسدآبادی و همچنین ایجاد راه دسترسی به دره اسدآبادی و فراهم‌سازی زمینه برای ارائه خدمات بیشتر دستگاه‌های مختلف اجرایی و امدادی را در این منطقه فراهم می‌آورد.

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه لرستان افزود: تاکنون مراحل خاک برداری، اجرا و تکمیل کانال آب بر جهت هدایت آب‌های فصلی و سنگ کاری دیوار ساحلی این پروژه انجام شده و امید می‌رود در صورت نبود مشکل مالی، تا یک ماه آینده زیرسازی پروژه و تمام بخشی که به سازندگی واگذار شده است به اتمام برسد.

