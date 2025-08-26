خبرگزاری کار ایران
مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه لرستان خبر داد؛

پیشرفت ۷۰ درصدی پروژه بهسازی دره اسدآبادی خرم‌آباد

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه لرستان از پیشرفت ۷۰ درصدی پروژه بهسازی دره اسدآبادی خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش ایلنا، سید سجاد خلفوند روز سه شنبه چهارم شهریور ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: پروژه بهسازی دره اسدآبادی با اعتبار ریالی ۴۰ میلیارد ریال در حال انجام بوده و برنامه‌ریزی خوبی در خصوص آن صورت گرفته است. 

وی ادامه داد: این پروژه باعث تسهیل در ترافیک شهریِ منطقه ساحلی اسدآبادی و همچنین ایجاد راه دسترسی به دره اسدآبادی و فراهم‌سازی زمینه برای ارائه خدمات بیشتر دستگاه‌های مختلف اجرایی و امدادی را در این منطقه فراهم می‌آورد. 

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه لرستان افزود: تاکنون مراحل خاک برداری، اجرا و تکمیل کانال آب بر جهت هدایت آب‌های فصلی و سنگ کاری دیوار ساحلی این پروژه انجام شده و امید می‌رود در صورت نبود مشکل مالی، تا یک ماه آینده زیرسازی پروژه و تمام بخشی که به سازندگی واگذار شده است به اتمام برسد.

 

