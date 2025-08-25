معاون استاندار لرستان:
۴۰ درصد صنایع استان در بروجرد مستقرند که میتواند تحولات مهمی در اشتغال و تولید ایجاد کند
معاون استاندار لرستان گفت: ۴۰ درصد صنایع استان در بروجرد مستقر است و در کنار منطقه ویژه اقتصادی، این ظرفیتها میتواند تحولات مهمی در اشتغال و تولید ایجاد کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بروجرد، قدرتاله ولدی روز دوشنبه سوم شهریور ماه در دیدار با مسئولان و مدیران شهرستان با امام جمعه که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، اظهار کرد: ۶۲۴ پروژه عمرانی و خدماتی از بهمنماه سال گذشته تا هفته دولت امسال با ۴۹ هزار میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال افتتاح و بهرهبرداری میشوند که در این مدت سه هزار و ۲.۳۰۲۵ فرصت شغلی ایجاد شده است.
وی افزود: برخی دستگاهها نیز پروژههای دارند اما به دلیل جلوگیری از درج آمار غیرواقعی، طرحهایی که در گذشته افتتاح شده ولی دوباره به نام جدید معرفی نشده، از لیست خارج شدهاند.
فرماندار بروجرد با اشاره به اخطار به مدیرانی که پروژههای آنها در فهرست هفته دولت نبوده است، تاکید کرد: سه مرتبه از مدیران خواسته شد طرحهای خود را اعلام کنند و اگر ندارند، مکتوب ارائه دهند تا در هفته دولت در فهرست قرار گیرد، در غیر این صورت ممکن است، تغییرات مدیریتی صورت میگیرد.
ولدی با بیان اینکه ۶۹ طرح اولویتدار شهرستان باید به اتمام برسد و مردم آثار آن را لمس کنند، تصریح کرد: پروژههای جدید باید کلنگزنی شده یا طرحهای نیمهتمام هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسد.
وی با تاکید بر اینکه دولت چهاردهم طرحهای راکد بروجرد را دوباره به حرکت درآورد، ادامه داد: مجموعهای از پروژههای عمرانی، زیرساختی و اقتصادی که سالها متوقف مانده بودند، با پیگیری مداوم در مسیر اجرا قرار گرفتهاند.
معاون استاندار لرستان با اشاره به برخی از این طرحها گفت: «گلخانه شب ماه پس از چند ماه پیگیری به ارزش ۲ همت به بخش خصوصی واگذار شد، طرحهای آبرسانی نیز که سالها راکد مانده بود، با مکاتبات و پیگیریهای لازم دوباره فعال شد.
به گفته وی پروژه فاضلاب بروجرد که پس از ۳۴ سال تنها ۵۱ درصد پیشرفت داشته از جمله مواردی است که با اعتبارات سالانه ۵۰۰ میلیارد ریال قابل تکمیل نیست. ولدی همچنین از پیشرفت پروژه راهآهن دورود – بروجرد – ملایر خبر داد و گفت: این خط ریلی سالها به دلیل کمبود اعتبار متوقف بود، اما با پیگیری استاندار، از طرح آنتنی به کریدور ارتقا یافته و اعتبار لازم برای آن دریافت شده است.
فرماندار بروجرد با اشاره به ورزشگاه ۱۵ هزارنفری بروجرد اشاره کرد که سالها به کندی پیش رفته است، افزود: در سه ماه اخیر سه معاون وزیر را دعوت کردهایم و وعده داده شده تا پایان امسال به بهرهبرداری برسد.
ولدی یادآور شد: کلنگزنی چهار تقاطع شهری با همکاری قرارگاه خاتمالانبیا، ثبات مدیریتی در شهرداری بروجرد، آمادهسازی ۱۶۸ واحد مسکن ملی، احیای کارخانه سامان کاشی و بازگشت تولید در نساجی بروجرد هنگی در نتیجه کار و تلاش و پیگیری در یک سال اخیر رخ داده است. خبر داد.
وی افزود: در گلخانهها اکنون سه هکتار فعال است، اما طبق سند راهبردی باید ظرف چهار سال به ۴۳ هکتار برسیم. ایجاد نیروگاه کوچک و نصب پنلهای خورشیدی در ۵۰۰ هکتار برای تأمین برق بروجرد، استانداردسازی مدارس کانکسی، افزایش سهمیه آرد بروجرد به ۲۰۰ تن، کشف تخلفات نانواییها و تغییرات مدیریتی ناشی از بازرسیها از دیگر اقدامات اخیر بوده است.