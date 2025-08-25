لرستان نیازمند جهش در حوزه زیرساخت ها است

به گزارش ایلنا، سید سعید شاهرخی در گفت و گو با خبرنگاران ضمن گرامیداشت شهدای جنگ تحمیلی و شهدای مقاومت، شهدای جنگ ۱۲ روزه و جمعی از هم وطنانمان، شهیدان رجایی و باهنر را الگو و اسوه برای همه خدمتگزاران در قوه مجریه عنوان کرد.

وی افزود: خدمتگزاری به مردم نعمت بزرگی برای کارکنان دولت است که باید این فرصت را مغتنم بدانند

استاندار لرستان تاکید کرد: مردم و کارکنان ما همواره از دولت‌ها و ارزش‌های انقلاب دفاع کردند و با تبعیت از رهبری و حمایت از کیان ایرانی، وحدت و همبستگی‌شان را در همه عرصه‌ها را به زیبایی به نمایش گذاشتند.

وی افزود: در همین راستا برای اداره استان سبکی متفاوت طراحی کردیم و از زمان شکل گیری دولت چهاردهم آنچه ضرورت جامعه است یعنی «وفاق ملی» برای منافع مردم را در دستور کار قرار دادیم.

استاندار لرستان ادامه داد: وفاق بدین معنی است که میدان را برای همه کسانی که می‌توانند کار کنند و خدمت نمایند، فراهم کردیم.

وی تاکید کرد: در این شیوه، کار را بر مبنای خرد جمعی و همفکری نخبگان قرار دادیم و هدف‌گذاری کردیم که هدف اول توجه به معیشت مردم است.

شاهرخی ادامه داد: این هدف مطابق با جهت گیری شعار سال یعنی سرمایه‌گذاری برای تولید است که در این مسیر نیز باید سالانه ۵۰ همت سرمایه‌گذاری کنیم.

استاندار لرستان گفت: تقویت سرمایه اجتماعی از طریق گسترش شورای مشورتی با ظرفیت ۲ هزار و ۶۰۰ نخبه از اقشار مختلف جوانان، بانوان و… نیز هدف دیگر ماست که در سطح استان در حال اجراست.

شاهرخی تصریح کرد: جهت گیری این برنامه برای ۱۲ شهرستان استان و یک میلیون و ۷۶۰ هزار نفر جمعیت لرستان می‌باشد که در این برنامه برش شهرستانی برای همه شهرستان‌ها دیده شده است.

وی گفت: در این برنامه برای توسعه استان ۱۰۷ پروژه پیشران تعریف کردیم که تکمیل آن‌ها می‌تواند زمینه ساز توسعه استان شود، ما به دنبال کار روزمره نیستیم و ۱۰۷ پروژه پیشران را از هزاران پروژه نیمه تمام مانند سدها، راه‌ها و…انتخاب کرده ایم.

استاندار لرستان اظهارداشت: علاوه بر ۱۰۷ پیشران تعداد ۵۷۸ پروژه اولویت دار هم تعریف کردیم و سالی ۵۰ همت برای اجرای آن‌ها نیاز داریم.

به گفته شاهرخی، در سال اول برنامه پنج‌ساله یعنی سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۸ طرح از طرح‌های پیشران به اتمام می‌رسد و علاوه براین از تعداد طرح‌های اولویت دار نیز ۲۴۲ طرح، تکمیل خواهد شد.

وی ادامه داد: از پروژه‌های اولویت دار نیز ۷۶ طرح عمرانی و ۱۷۱ طرح اقتصادی هستند.

استاندار لرستان با اشاره به ضرورت تامین مالی برای این پروژه‌ها نیز گفت: منابعی که طی ۹ ماه اخیر جمع آوری شده شامل ۷/۸ دهم بودجه عمومی دولت، ۱۸ همت بخش خصوصی، ۱۰ همت تسهیلات دولتی، ۲ همت منابع شهرداری ها، ۲ ونیم همت منابع داخلی شرکت ها، نیم همت صندوق توسعه ملی، ۰/۶ منابع خارجی و ۵ همت سایر منابع بوده و طی سال گذشته تا ابتدای سال مالی امسال ۴۲/۸ همت این منابع محقق شده است.

استاندار لرستان با بیان اینکه بخش مهمی از زیرساختهای توسعه لرستان علیرغم پیگیری‌های مسئولان، مغفول مانده، گفت: امسال با همت و پیگیری ویژه شاهد برقراری پروازهای بین المللی فرودگاه شهدای خرم آباد بودیم در حالیکه قدمت این فرودگاه به سال ۱۳۰۷ می‌رسد و نیاز است به زیرساختهای استان توجه ویژه داشت.

شاهرخی اظهارداشت: در حوزه راه نیز حدود ۵۰ سال پیش آزادراه شمال به جنوب انجام شده ولی قسمت خرم آباد به اراک باقیمانده بود که ماه گذشته عملیات اجرایی آن آغاز شد.

وی ادامه داد: این پروژه به تنهایی ۱۴ همت هزینه دارد و ده‌ها ماشین آلات سنگین هم اکنون در این قسمت مشغول کارند.

استاندار لرستان بابیان اینکه سال گذشته که کار را تحویل گرفتیم اصحاب رسانه نگران تعطیلی راه آهن بودند، گفت: ۱/۷ همت برای راه آهن هزینه کردیم و امسال هم همین میزان را تامین اعتبار مالی کردیم.

شاهرخی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی استان، اظهارداشت: اگر قرار است اقتصاد استان رشد کند، باید در بخش کشاورزی اتفاقات خوبی صورت بگیرد، نمی‌شود ۲۴۵۰ کیلومتر طول رواناب ما باشد ولی کشاورری ما دیم باشد، مصمم هستیم برای ارتقا معیشت در بخش کشاورزی، سد معشوره را بسازیم، شاید مقاومت‌هایی هست ولی ما با وفاق برای تقویت این اهداف کلان، کار می‌کنیم.

وی تاکید کرد: سد مخمل‌کوه برای ما مهم است، مخمل‌کوه خرم آباد را دگرگون می‌کند و منبع آب پایدار برای خرم آباد فراهم می‌کند.

استاندار لرستان گفت: ۲۰۰ میلیارد از منابع در اختیار را برای تکمیل سد مخمل‌کوه قرار دادیم و به دنبال این هستیم که از مولدسازی مبلغ بیشتری به این سد اختصاص بدهیم، این سد اکنون پیشرفت ۴۵ درصدی دارد.

شاهرخی ادامه داد: در ارتباط با سد معشوره برای تجهیز کارگاه، تونل انحرافی و. . این پروژه قرارداد اولیه داشته که مدتی است کار پیمانکار تمام شده، برخی تصور کردند کار تعطیل شده ولی وزارت نیرو در حال پیمان سپاری به پیمانکار جدید است و اکنون نیز ۱۴ درصد کار پیشرفت داشته است.

وی گفت: امسال ۵۵۰ میلیارد تومان به این پروژه تزریق کردیم ولی ساخت این سد ۵ همت پول می‌خواهد که به دنبال فاینانس با یک شرکت چینی برای ساخت آن هستیم و تلاش داریم که به زودی به شورای اقتصاد برود و از سرمایه خارجی برای کار استفاده کنیم.

استاندار گفت: برای پیگیری این پروژه وزیر نیرو هم به استان می‌آید.

شاهرخی افزود: پیگیری این کارها با همکاری نماینده ولی فقیه، مجمع نمایندگان، اعضای شورای تامین و. . حاصل می‌شود و البته نیازمند مدیرانی هستیم که توانایی انجام کار را داشته باشند.

وی تصریح کرد: در حقیقت متفاوت عمل کردن یعنی ید واحده باشیم، به دنبال منافع مردم باشیم، کار را به دست اهلش و میدان را به جوانان و نخبگان بسپاریم.

استاندار لرستان با اشاره به رویداد ثبت جهانی مکان‌های پیش از تاریخ دره خرم آباد نیز گفت: این ظرفیت در کنار داشتن ۵هزار اثر تاریخی، طبیعی وگردشگری، ظرفیت مهمی برای توسعه استان است و طی توافقی که با همکاری فرمانده سپاه لرستان صورت گرفته، تخلیه پادگان سپاه به عنوان یک آرزوی ۲۰ساله به زودی انجام می‌شود.

شاهرخی در بحث مدیریت شهری هم اظهار داشت: به شهرداری‌ها تاکید کردیم که طرح‌های تفضیلی، جامع و. . که راه توسعه شهرها را بسته باید اصلاح شوند و پروژه‌هایی مانند سکنی زاگرس بروجرد یا ۲۰سال معطلی یا پگاه رزم آوران خرم آباد بعد از ۱۷ سال معطلی، تعیین تکلیف شدند.

وی یادآور شد: طرح جامع کوهدشت بعد ۱۴ سال تصویب شد و طرح جامع چغابل هم ۱۲ سال در هفته آینده تصویب می‌شود.

استاندار لرستان خاطرنشان کرد: پیگیر ساخت یک مکان جامع فرهنگی در پادگان ۰۷ هستیم و برنامه جدی برای استفاده از ظرفیت بام لرستان خواهیم داشت.

شاهرخی گفت: اتفاق مبارک دیگر مصوب کردن سازمان مسول منطقه ویژه اقتصادی خرم آباد به مساحت ۷۰۰ هکتار با جذابیت برای سرمایه‌گذاری در مجموعه کشت و صنعت است که در گام اول برای ۵ واحد منحصر به فرد مجوز صادر شد.

وی ادامه داد: ساخت ۴ کارخانه کود شیمیایی با مجموع سرمایه‌گذاری ارزی و ریالی ۱۸ همت که عمدتا سرمایه‌گذاری خارجی است، صورت می‌گیرد و حدود ۸۰۰ شغل نیز ایجاد می‌کند.

استاندار لرستان گفت: این توفیقات در دولت چهاردهم در حال اجراست، هدف ما متفاوت عمل کردن است، در این مسیر به دنبال حزب، گروه و طایفه نیستیم و طی این هفته ۸۲طرح افتتاح و کلنگ زنی می‌شود.

