معاون سیاسی استاندار لرستان:

هفته دولت، فرصت مناسبی برای امیدآفرینی و تقویت سرمایه اجتماعی

هفته دولت، فرصت مناسبی برای امیدآفرینی و تقویت سرمایه اجتماعی
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان هفته دولت را فرصت مناسبی برای امیدآفرینی و تقویت سرمایه اجتماعی، عنوان کرد.

به گزارش ایلنا، سعید پورعلی در دیدار با مدیرکل صدا و سیمای لرستان، با اشاره به برنامه‌ریزی گسترده برای پوشش خبری هفته دولت اظهارداشت: در این هفته ده‌ها طرح و پروژه در استان افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود و مسئولان ارشد استان در گفت‌وگوها و برنامه‌های ویژه رسانه‌ای حضور خواهند داشت. 

وی ادامه داد: طی هفته دولت دو وزیر در استان حضور می‌یابند و برخی پروژه‌ها با حضور استاندار و برخی نیز با حضور مسولان شهرستان‌ها، افتتاح و کلنگ زنی می‌شود. 

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان افزود: طبق هماهنگی‌های انجام‌شده، استاندار، وزرا، معاونان استاندار و فرمانداران در برنامه‌های مختلف صدا و سیما از جمله گفت‌وگوهای ویژه خبری و برنامه‌های صبحگاهی حضور پیدا می‌کنند و گزارش اقدامات و پروژه‌های خود را به مردم ارائه خواهند کرد. 

پورعلی هفته دولت را فرصتی برای تبیین عملکرد دولت دانست و تأکید کرد: مدیران کل دستگاه‌های اجرایی که دارای پروژه هستند نیز در صدا و سیما حضور خواهند یافت تا گزارش جامع و دقیقی از خدمات ۱۲ ماهه دولت به مردم ارائه شود. 

وی با بیان اینکه کشور امروز بیش از هر زمان دیگری به خدمات مطلوب و کیفی نیاز دارد، گفت: تلاش ما این است که با گزارش‌های شفاف و دقیق، موجی از امید و اعتماد عمومی ایجاد کنیم و سرمایه اجتماعی دولت را تقویت کنیم.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
