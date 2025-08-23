در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛
مرمت مساجد تاریخی بروجرد نیاز به بودجه دارد
رییس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی گفت: شهرستان بروجرد یکی از شهرهای مهم از نظر دارا بودن بافت تاریخی در کشور است، همچنین به دلیل وجود مساجد تاریخی، در غرب کشور مشهور می باشد.
مهدی گودرزی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در بروجرد اظهار داشت: بروجرد از نظر ظرفیت آثار و ابنیه تاریخی در کشور زبانزد است مخصوصا به خاطر مسجد سلطانی که در غرب کشور بینظیر است و همچنین مسجد جامع که یکی از مساجد قدیمی در کشور محسوب میشود.
وی افزود: این دو مسجد در شرف ثبت جهانی شدن هستند، فقط باید بتوانیم مشکلات و موانعی که در این مسیر وحود دارد را برداریم.
رییس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی در ادامه عنوان کرد: حدود بیست مسجد قدیمی در بافت تاریخی بروجرد داریم که هرکدام از نظر معماری ویژگیهای خاص خود را دارند اما، مسجد امام خمینی و مسجد جامع در بروجرد، قابلیت ثبت جهانی شدن را دارند.
گودرزی در خصوص رعایت بحث ارتفاعات حریم مساجد گفت: این حریم قبل از انقلاب برای این مساجد تعریف شده و رعایت میشد، ولی با ساخت و سازهای جدید و تغیر سبک معماری، حریم اطراف مساجد تا حدی تغییر کرده است، اصل مهم برای ثبت جهانی شدن، این است که نگذاریم ارتفاعات سازههای جدید در اطراف حریم مساجد بیشتر از ارتفاعات خود مساجد شود، باید آزادسازیها را انجام بدهیم تا پرونده ثبت جهانی شدن آن تکمیل شود.
مهدی گودرزی تاکید کرد: حریم درجه یک مساجد در سال ۸۱ بازنگری شده و این حریم به ۴ و نیم الی ۷و نیم تغیر کرده است. متاسفانه در حال حاضر ساخت و سازها از نظر طولی رشد داشته است، این کار به بافت قدیمی و تاریخی شهر لطمه وارد میکند، در خصوص مسجد سلطانی، حریم منظری و بازار بروجرد مد نظر است و نباید اجازه دهیم این حریم به مسجد امام لطمهای ایجاد کند، و باید همچنان به این شکل بماند و حفظ شود.
وی با اشاره به تعداد بالای مکانهای تاریخی در بروجرد گفت: خوشبختانه در بروجردبه جز مساجد تاریخی، آب انبار ها، مدرسه علمیه، خانههای تاریخی کاروان سراها، حمامهای تاریخی و وبازار راداریم که همه ثبت ملی شده اند. باید این میراث حفظ و حراست شود، و این به بهره بردار برمیگردد، یعنی اداره اوقاف. البته مرمت مساجد از بخش اعتبارات میراث فرهنگی انجام شده ولی اداره اوقاف نیز باید یرای حفظ این آثار ما را همراهی کند، چرا که مساجد تاریخی ما موقوفاتی در گذشته داشته اند، پس بخشی از مرمت به اوقاف بر میگردد.
رییس اداره میراث فرهنگی اظهار داشت: در حال حاضر برای مرمت و بازسازی اماکن تاریخی بروجرد باید از اعتبارات دولتی استفاده شود که این اعتبار بالایی نیست اما اگر موقوفات را به مساجد برگرانیم به راحتی میتوانیم مرمت، بازسازی و آزادسازی حریمها را انجام دهیم.
مهدی گودرزی در پایان با اشاره به ورشوی بروجرد گفت: در این خصوص قدمهای خوبی برداشتهایم، و توانستهایم بروجرد را سال ۱۳۹۷ به عنوان نگین ورشو و شهر ملی ورشو در کشور به ثبت برسانیم، اما این همه کار ما نیست، در تلاشیم آن را ثبت جهانی کنیم تا توریستها و گردشگران زیادی را از دیگر کشورها، به این شهر جذب نماییم.