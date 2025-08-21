خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس سازمان برنامه ریزی استان مطرح کرد؛

تحقق ۱۵۹ درصدی تامین منابع بودجه عمومی لرستان

تحقق ۱۵۹ درصدی تامین منابع بودجه عمومی لرستان
کد خبر : 1676474
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از تحقق ۱۵۹ درصدی تامین منابع بودجه عمومی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سمانه حسن‌پور روز پنجنیه سی مرداد ماه در ششمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان لرستان ضمن ارائه گزارش عملکرد برنامه عملیاتی و راهبردی توسعه لرستان گفت: ۱۰۷ طرح پیشران شامل ۵۴ پروژه اقتصادی و ۵۳ پروژه عمرانی تعریف شده است. 

وی افزود: تا پایان بهار ۱۴۰۴، هفت طرح به بهره‌برداری رسیده و ۹ طرح پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد دارند. 

دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان تصریح کرد: ۲۹ طرح نیز هیچ پیشرفت فیزیکی نداشته‌اند. 

حسن‌پور ادامه داد: در بخش پروژه‌های اولویت‌دار، ۴۷۸ پروژه شامل ۲۵۶ مورد اقتصادی و ۲۲۲ مورد عمرانی در دست اجراست که ۶۷ مورد به بهره‌برداری رسیده و ۴۴ طرح پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد دارند. 

این مقام مسول با بیان اینکه عملکرد مالی سال ۱۴۰۳ نشان‌دهنده تحقق ۱۵۹ درصدی تامین منابع بودجه عمومی است، اظهار کرد: کل منابع مالی محقق‌شده در سال ۱۴۰۳.۴۲ هزار و ۸۳۲ میلیارد تومان بود که ۱۱۶ درصد برنامه محقق شد. 

وی تصریح کرد: همچنین تا پایان مرداد ۱۴۰۴، هزار میلیارد تومان برای پروژه‌های ملی و ۳۴۹ میلیارد تومان برای پروژه‌های استانی تخصیص یافته است. 

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در پایان گفت: گزارش اشتغال استان نیز بر اساس سامانه رصد در حال پیگیری است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور