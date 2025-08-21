رئیس سازمان برنامه ریزی استان مطرح کرد؛
تحقق ۱۵۹ درصدی تامین منابع بودجه عمومی لرستان
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از تحقق ۱۵۹ درصدی تامین منابع بودجه عمومی استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سمانه حسنپور روز پنجنیه سی مرداد ماه در ششمین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان لرستان ضمن ارائه گزارش عملکرد برنامه عملیاتی و راهبردی توسعه لرستان گفت: ۱۰۷ طرح پیشران شامل ۵۴ پروژه اقتصادی و ۵۳ پروژه عمرانی تعریف شده است.
وی افزود: تا پایان بهار ۱۴۰۴، هفت طرح به بهرهبرداری رسیده و ۹ طرح پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد دارند.
دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان تصریح کرد: ۲۹ طرح نیز هیچ پیشرفت فیزیکی نداشتهاند.
حسنپور ادامه داد: در بخش پروژههای اولویتدار، ۴۷۸ پروژه شامل ۲۵۶ مورد اقتصادی و ۲۲۲ مورد عمرانی در دست اجراست که ۶۷ مورد به بهرهبرداری رسیده و ۴۴ طرح پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد دارند.
این مقام مسول با بیان اینکه عملکرد مالی سال ۱۴۰۳ نشاندهنده تحقق ۱۵۹ درصدی تامین منابع بودجه عمومی است، اظهار کرد: کل منابع مالی محققشده در سال ۱۴۰۳.۴۲ هزار و ۸۳۲ میلیارد تومان بود که ۱۱۶ درصد برنامه محقق شد.
وی تصریح کرد: همچنین تا پایان مرداد ۱۴۰۴، هزار میلیارد تومان برای پروژههای ملی و ۳۴۹ میلیارد تومان برای پروژههای استانی تخصیص یافته است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در پایان گفت: گزارش اشتغال استان نیز بر اساس سامانه رصد در حال پیگیری است.