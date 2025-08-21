راه اندازی دوربین های هوشمند ثبت سرعت در بروجرد
فرمانده راهنمایی و رانندگی شهرستان بروجرد گفت: به زودی دوربین های هوشمند ثبت تخلفات سرعت در بروجرد راه انداری می شوند.
سرهنگ علی سبزواری در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در بروجرد اظهار داشت: یکی از مشکلات و معضلات امروز جامعه ما رعایت نکردن قواتین راهنمایی و رانندگی میباشد.
وی افزود: متاسفانه سالانه افراد زیادی به دلیل رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی و همچنین سرعت بالا و غیر مجاز جان خود را از دست میدهند و یا دچار نقص عضو میشوند.
سرهنگ سیزواری در ادامه عنوان کرد: مردم باید عادت کنند که قوانین را رعایت کنند تا دچار حادثه و تصادف نشوند، گاهی اوقات خساراتی به شخص راکب وارد میشود که جبران شدنی نیست، یکی از مشکلاتی که با آن دست و پنحه نرم میکنیم، مشاهده نوجوانانی است که هنوز گواهینامه نگرفته اند.
فرماندهی راهور بروجرد با اشاره به نقش دوربینهای ثبت تخلف در سطح شهر خاطر نشان کرد: با نصب دوربینهای ثبت تخلفات در سطح شهر میتوان تا حدودی از تصادفات و قانونشکنیهای برخی جلوگیری کرد.
وی در ادامه عنوان کرد: یک دوربین هوشمند در میدان صفا و یکی هم در میدان شهدا نصب شده، این دو محل از نظر حجم ترافیک و رفت و آمد و عبور و مرور نسبت به نقاط دیگر شهر سنگینتر و شلوغتر میباشد.
وی تاکید کرد: یرای تحت کنترل گرفتن معابر و خیابانهایی که به خروجی شهر ختم میشوند، دوربینی در خیابان شهید دستجردی، روبروی کارخانه داملران، و کمربندی روبروی مصلا، به صورت رفت و برگشت، همچنین بلوار امام خمینی، ره، به سمت میدان آیت الله بروجردی، روبروی نهالستان شهرداری به صورت رفت و برگشت نصب شده که به صورت بیست و چهارساعته فعال میباشد
سرهنگهای سبزواری در پایان از والدین درخواست کرد، تا زمانی که فرزندانشان به سن قانونی نرسیده و گواهینامه دریافت نکردهاند از خرید موتور سیکلت یرای آنها خودداری کنند و تا زمانی که از رانندگی اصولی و قانونمند فرزند خود اطمینان حاصل نکردهاند حتی با داشتن گواهینامه، خودرو شخصی و یا موتور سیکلت خود را در اختیارشان قرار ندهیم.