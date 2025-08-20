فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان:
عامل مهم در ایجاد همدلی بین مردم و مسئولین، رسانهها بودند
فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان گفت: عامل مهم در ایجاد همدلی بین مردم و مسئولین، رسانهها بودند که بدون حاشیه نقشآفرینی کرده و این بسیار ارزشمند و امتیاز بزرگی برای رسانهها است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از خرم آباد، سردار نعمتالله باقری روز چهارشنبه بیست و نهم مرداد ماه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: یکی از گامهای دشمن در جنگ ۱۲ روزه، گسستگی و از همپاشیدگی ملت ایران بعد از حملات هوایی و موشکی و شهادت فرماندهان ایران اسلامی بود که در این مهم هیچ توفیقی به دست نیاورد.
وی با بیان اینکه استان لرستان در این کارزار ۱۲ روزه یکی از استانهایی بود که در همه حوزهها پایکار بود، چه در بخش نیروهای مسلح، چه در بخش دولت، مردم و مجموعههای خدماتی و پشتیبانی، گفت: یک بخش هم که بسیار خوب نقشآفرینی کردند، مجموعه رسانه ما بود.
فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان، بیان داشت: رسانه ما میتوانست با ایجاد التهاب، ترس و تشنج در جامعه، به نفع دشمن وارد شود و کمک به دشمن کند، اما به لطف خداوند متعال و ازآنجاییکه مجموعه رسانه ما، یک مجموعه متدین، انقلابی، دلسوز، پایکار نظام و انقلاب هستند، نهتنها این کار را نکردند، بلکه هر آنچه که رقم زدند آرامش در جامعه و استان بود.
سردار باقری، تصریح کرد: این آرامش کمک کرد و در شکست دشمن یکبخشی حاصل آرامشی بود که این عزیزان رقم زدند.
وی با تأکید بر اینکه ما در جنگ ارادهها موفق شدیم دشمن را وادار به تسلیم کنیم، گفت: ولی دشمن، کارش دشمنیکردن است و دستبردار نیست و الان بعد از شکست رودررو به روایتها روی آورده است، اگر رسانهها در جنگ ۱۲ روزه پشت سر نیروهای مسلح بودند، امروز باید جلوی نیروهای مسلح و در مقابل این جنگی که دشمن راه انداخته تا شکست خودش را کمرنگ کند و توانمندی و پیروزی مردم، رهبر، نیروهای مسلح و رسانه را کمرنگ کند به جنگ روایتها و روایت گریهای منفی و غلط روی آورده است، بایستد.
فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان، تأکید کرد: الان جا دارد مجموعه رسانه ما همانند دفاع ۱۲ روزه در صف مقدم قرار گیرد تا در این حوزه نیز موفق شویم دشمن را شکست دهیم.
سردار باقری همچنین از جمعآوری و خنثیسازی بیش از ۶۷ مورد تجهیزات باقیمانده در مناطق مختلف استان خبر داد و از شهروندان خواست همچنان هوشیار باشند و در حفظ امنیت منطقه مشارکت فعال داشته باشند.