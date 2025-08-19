به گزارش ایلنا، سردار قاسم رضایی روز سه شنبه در آیین معارفه فرمانده جدید انتظامی لرستان با گرامیداشت یاد و راه شهدا بیان کرد: عزت و امنیت امروز کشور را مدیون ولایت فقیه هستیم چراکه بیرق و علم ولایت فقیه، ستون فقرات کشور است.

وی با بیان اینکه امروز قدردان این مسیر الهی هستیم اظهار داشت: مشروعیت این مراسم امروز در راستای ولایت فقیه است و مقام معظم رهبری با این جایگاه، افتخار نیروهای مسلح هستند.

وی تاکید کرد: در جنگ ۱۲ روزه بزرگانی از دست دادیم اما اسلام پابرجا ماند، فتنه بزرگ تجزیه ایران بزرگ خنثی شد و اکنون نیز عزت جهان اسلام به برکت رهنمودهای مقام معظم رهبری است.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور ادامه داد: تبدیل جنگ به دفاع مقدس، رهبری حکیم فرزانه و روحیه شهادت طلبی مردم، فرماندهان و نیروهای نظامی و انتظامی، جنگ ۱۲روزه را به ثمر رساند و تکلیف ما سنگین تر شد.

سردار رضایی همچنین اظهارکرد: بنا بر آمار کمیسیون عملیات نیروی انتظامی، شاخص ها در لرستان قابل تقدیر می باشد که مردم نیز متوجه اخلاص خادمان خود هستند و تقدیر امروز از فرمانده پیشین انتظامی استان، تشکر از کل نیروی انتظامی است.

وی ادامه داد: انقلاب ما فرهنگی و دینی است و دشمن به طرق مختلف در حال توطئه است بنابراین نباید اجازه دهیم افرادی اندک، هنجار شکنی را ترویج کنند و نشاط اجتماعی نباید توسط این تعداد هنجارشکن مورد دسیسه قرار گیرد.

به گفته سردار رضایی برخی افراد نیازمند توجیه و تذکر هستند و برخی نیز باید اعمال قانون شوند.

