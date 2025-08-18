برنامههای هفته دولت در لرستان با محور انسجام و امید تدوین میشود
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان گفت: برنامههای هفته دولت امسال با تمرکز ویژه بر انسجام ملی، وحدت، امیدآفرینی و نشاط اجتماعی برای مردم و کارمندان دستگاههای اجرایی لرستان در دست تدوین است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید پورعلی روز دوشنبه بیست و هفتم مرداد ماه در شصت و یکمین جلسه شورای اطلاعرسانی استان تأکید کرد: برنامههای هفته دولت امسال با تمرکز ویژه بر انسجام ملی، وحدت، امیدآفرینی و نشاط اجتماعی برای مردم و کارمندان دستگاههای اجرایی لرستان در دست تدوین است.
وی از دستگاههای اجرایی خواست با توجه به ماموریت ذاتی خود، برنامههایی مشخص، جدید و هدفمند برای این هفته پیشبینی و به استانداری اعلام کنند تا در جدول عملیاتی نهایی شود و از تکرار برنامهها و افتتاحیههای مشابه در سالهای گذشته جلوگیری شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان گفت: برخی از برنامههای هفته دولت در لرستان با حضور شخصیتهای ملی و برخی دیگر با حضور استاندار یا معاونان وی برگزار میشوند.
معاون استاندار لرستان با اشاره به ضرورت ارائه خدمات ویژه به کارمندان دولت و عموم مردم در هفته دولت گفت: مثالهایی چون برگزاری لیگ ورزشی ویژه کارمندان، مسابقات فوتسال محلات، و برنامههای نشاطآفرین برای زنان کارمند و خانوادهها مدنظر قرار گیرد تا همه اقشار جامعه از این مناسبت بهرهمند شوند.
وی افزود: هر پروژهای که در این هفته افتتاح میشود، نتیجه تلاش و پیگیری چندساله دولتهای گذشته و حال است و سهم گذشتگان در اجرای پروژهها باید دیده و بیان شود، همچنین پروژههای پیشران در هر شهرستان شناسایی و به طور خاص به مردم معرفی خواهند شد تا دستاوردهای شاخص استان به اطلاع عموم برسد.
پورعلی با اشاره به مناسبتهای ملی از جمله ورود آزادگان، شهادت شهید باهنر و روز ۲۸ مرداد، این ایام را فرصتی برای عبرتآموزی و تقویت روحیه ملی دانست و نسبت به ضرورت بیاعتمادی به قدرتهای سلطهگر هشدار داد و افزود: تقویت افراد توانمند داخلی در مدیریت و تکیه بر ظرفیتهای داخلی همواره سبب افزایش بازدارندگی ملی و دوری از آسیبهای جدی شده است و شوراهای اطلاعرسانی باید از این مناسبتها برای گفتوگو و آموزش جامعه بهره ببرند.
وی به موضوع مشکلات خاموشیهای برق نیز اشاره و یادآور شد تلاش بسیاری برای پاسخگویی به مطالبات مردم صورت گرفته که البته برخی موارد به دلیل ناترازی و محدودیت شبکه سراسری بوده است.
پورعلی در بخش دیگری از صحبتهای خود یاد و خاطره شهدای دولت به ویژه شهیدان رجایی و باهنر را گرامی داشت و از دستاندرکاران برگزاری روز خبرنگار و موکبداران اربعین در سطح استان و مسیرهای زیارتی قدردانی کرد.
به گفته معاون سیاسی استاندار لرستان جدول نهایی برنامههای هفته دولت تا پیش از دوم شهریور تدوین و از طریق مصاحبه رسمی منتشر خواهد شد و هدف این است که هفته دولت امسال با بهرهگیری از ظرفیت همه مدیران و دستگاهها و روحیه اعتمادآفرینی با شور اجتماعی برگزار شود.