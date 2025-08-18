معاون استاندار لرستان تاکید کرد؛
لزوم معرفی بروجرد به عنوان مرکز گلخانههای صنعتی
معاون استاندار و فرماندار بروجرد گفت: این شهرستان باید به عنوان مرکز گلخانههای صنعتی شناخته شود و مجموعههایی با کیفیت صادراتی، هیدروپونیک و خاکی، در این شهرستان ایجاد شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بروجرد، قدرتاله ولدی امروز دوشنبه در جلسه بررسی طرحهای گلخانهای بروجرد اظهار کرد: براساس سند راهبردی و توسعه سهم این شهرستان ایجاد ۴۳ هکتار گلخانه صنعتی در ۲ سال است.
وی افزود: بر اساس سند راهبردی و برنامه عملیاتی که استاندار اعلام کرده، سهم بروجرد مشخص شده در حالی که ظرفیت و زیرساخت لازم برای بیشتر از این میزان هم وجود دارد و میتوان این مقدار را افزایش داد.
فرماندار بروجرد گفت: شرایط آب، برق و سایر مسائل که الان مشخص است، همه ما را اذیت میکند و مربوط به کل کشور است و اگر بخواهیم کار صادراتی انجام دهیم و تولید محصول با کیفیت داشته باشیم در شرایط ناترازی انرژی و بخ خصوص مشکلات حوزه آب و برق باید به سمت کشت گلخانهای و مصرف بهینه انرژی رفت.
ولدی با اشاره به آغاز مطالعات و بررسیهای لازم در خصوص توسعه کشت گلخانهای در بروجرد بیان کرد: جلساتی با کمیته کشاورزی شهرستان برگزار و تصمیم براین شده روی موضوع گلخانهها به صورت ویژه فعالیت کنیم.
وی با اشاره به همکاری علمی دانشگاهها اضافه کرد: دانشگاه آیتالله بروجردی و دانشگاه آزاد واحد بروجرد علاوه بر کمک علمی میتوانند در توسعه گشت گلخانهای موثر باشند.
فرماندار بروجرد ادامه داد: پنجره واحد مجوزها باید ایجاد شود تا سرمایهگذار برای گرفتن استعلام و امضا بین ادارات معطل نماند و مدیران دستگاهها باید در محل حضور پیدا کنند و همانجا نظر بدهند تا کار سریعتر انجام شود.
حمایت مالی صندوق پژوهش و نوآوری دانشگاه آزاد از طرحهای توجیهپذیر
رییس دانشگاه آزاد بروجرد با اشاره به ظرفیت صندوق پژوهش و نوآوری دانشگاه برای حمایت مالی از طرحهای توجیهپذیر گفت: این طرحها شامل سه مدل سازه گلخانهای خواهد بود که با همکاری متخصصان و بخش خصوصی طراحی شده است. با استفاده از این ظرفیتها و حمایت مسوولان، میتوان گامهای موثری در توسعه کشاورزی و گلخانههای شهرستان برداشت.
حمید معظمی گودرزی همچنین از برنامه این واحد برای اجرای ۲۰ هکتار گلخانه با سرمایهگذاری بخش خصوصی و یک هکتار با منابع خود دانشگاه خبر داد و افزود: این طرح با پشتیبانی علمی، استفاده از زیرساختهای موجود و مشارکت کامل دانشگاه در تمامی مراحل اجرا پیش خواهد رفت.
وی با اشاره به اهمیت همکاری علمی و اجرایی در حوزه کشاورزی و گلخانهها، از آمادگی کامل این دانشگاه برای پشتیبانی علمی، فراهمسازی زیرساختها و بهکارگیری ظرفیت سرمایهگذاری بخش خصوصی خبر داد.
گودرزی با بیان اینکه نظر جامعه دانشگاهی نسبت به این طرح قابل تقدیر است، افزود: دانشگاه آزاد بروجرد در تمامی مراحل، از ایدهپردازی تا اجرا، همراه خواهد بود و میتواند سرمایهگذاری مستقیم یا جلب سرمایهگذار بخش خصوصی را انجام دهد، این دانشگاه با استفاده از توان علمی اساتید حوزه کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری، خود به اجرای طرحها میپردازد.
رییس دانشگاه آزاد بروجرد ضمن اشاره به موفقیت دانشگاه در ارتقا از گرید پنج به یک در سه سال اخیر، گفت: این روند حاصل تلاش مجموعه دانشگاه است و باید بتوان این جایگاه باید ارتقا بخشید.