رئیس اتاق بازرگانی خرمآباد مطرح کرد:
تشکیل کارگروه هوش مصنوعی راهی بهسوی فناوریهای نوین در توسعه لرستان
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمآباد با تأکید بر ضرورت ورود جدی بخش خصوصی استان به عرصه فناوریهای نوین، از تشکیل کارگروه تخصصی هوش مصنوعی در این اتاق خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از خرم آباد، محمد خاکی روز دوشنبه بیست و هفتم مرداد ماه در نشست هماهنگی تشکیل کارگروه تخصصی هوش مصنوعی که با حضور جمعی از فعالان اقتصادی، اساتید دانشگاه، پژوهشگران، مدیران شرکتهای دانشبنیان و استارتاپهای فعال در این حوزه برگزار شد، اظهار داشت: کارگروه تخصصی هوش مصنوعی در اتاق خرمآباد با هدف شناسایی نیازهای فناورانه صنایع، توانمندسازی نیروی انسانی، و بهرهگیری از فرصتهای اقتصاد دیجیتال تشکیل میشود.
وی افزود: تحولات سریع در عرصه فناوریهای نو، بهویژه هوش مصنوعی، ساختار اقتصاد جهانی را دگرگون کرده و مسیر رقابتپذیری کشورها و بنگاهها را به کلی تغییر داده است. امروز دیگر استفاده از هوش مصنوعی یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای بقا و رشد است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمآباد گفت: هوش مصنوعی میتواند با بهینهسازی فرآیندهای تولید، کاهش ضایعات، ارتقای کیفیت، و بهبود زنجیره تأمین، تحولی اساسی در بهرهوری ایجاد کند. همچنین با استفاده از تحلیل دادهها و پیشبینی روند بازار، میتوان تصمیمگیریهای اقتصادی را دقیقتر و سریعتر انجام داد.
خاکی با بیان اینکه این کارگروه یک پلتفرم همکاری بین بخشی خواهد بود، بیان کرد: ما قصد داریم فعالان بخش خصوصی، مراکز علمی و پژوهشی، شرکتهای فناور و دستگاههای اجرایی را در قالب یک شبکه تخصصی گرد هم آوریم تا از ظرفیتهای مشترک برای حل چالشهای اقتصادی استان بهره بگیریم.
وی به اهمیت آموزش و ارتقای مهارتها اشاره کرد و ادامه داد: یکی از مأموریتهای اصلی این کارگروه، برگزاری دورههای آموزشی تخصصی برای مدیران و کارشناسان واحدهای تولیدی است تا با کاربردهای عملی هوش مصنوعی در حوزههای مختلف مانند کنترل کیفیت، بازاریابی هوشمند، مدیریت موجودی و خدمات مشتری آشنا شوند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمآباد تأکید کرد: اتاق خرمآباد بر این باور است که آینده اقتصاد استان در گرو استفاده هوشمندانه از فناوری است. با تشکیل این کارگروه، ما اولین گام جدی را برای پیوند دادن اقتصاد سنتی استان به اقتصاد دیجیتال برمیداریم و امیدواریم با همراهی همه ذینفعان، شاهد تحولی چشمگیر در این مسیر باشیم.
وی خاطر نشان کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، کارگروه تخصصی هوش مصنوعی در گام نخست اقدام به شناسایی نیازهای فناورانه و فرصتهای موجود، تدوین برنامه عملیاتی کوتاهمدت و بلندمدت و تعامل با نهادهای مرجع ملی و بینالمللی خواهد کرد.