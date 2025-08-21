عبدالرضا میرزاپور ذهابی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در لرستان اظهار داشت: قطعی مکرر برق در واحدهای تولیدی یقینا تعدیل و اخراج کارگران را در بر خواهد داشت. بنابراین لازم است مسئولان جهت جلوگیری از تعطیلی و در نهایت اخراج کارگران چاره اندیشی کنند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر مهمترین مطالبه در بخش ناترازی حامل‌های انرژی است که با توجه به پیگیری‌های مستمر در تمامی استان‌ها و راهکار برای برون رفت از این شرایط و حمایت از کارفرمایان منجر به تصویب مصوباتی در کشور شده که به‌زودی جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.

رئیس کانون کارفرمایان لرستان به انجمن‌های کارفرمایی فعال در استان اشاره کرد و گفت: ۵۲ انجمن صنفی کارفرمایی در دو بخش صنعت و حرفه فعالیت دارند که این تعداد تا پایان سال جاری به ۶۵ انجمن افزایش خواهد یافت.

میرزاپور ادامه داد: تعداد اعضا هیات مدیره کانون کارفرمایان لرستان ۹ نفر است که پنج نفر در بخش صنعت. چهارنفر در بخش حرفه که به حدود ۳۰/۰۰۰ کارفرمای فعال و دارای شناسنامه کارفرمایی خدمات ارائه می‌شود.

وی در خصوص وظایف کانون‌های کارفرمایی اظهار کرد: کانون کارفرمایان به عنوان بالاترین رکن بخش خصوصی کارفرمایی در کشور و استان‌ها اشاره کرد و گفت: این کانون همچنین در بیش از هفتاد شورا و کمیسیون حضوری فعال و پویا دارد به طور مثال در شوراها و کمیسیون‌های اثرگذار مانند شورایعالی اشتغال، کار، کمیته حفاظت فنی و در کمیسیون‌های اقتصادی که از سوی دولت تشکیل می شود نماینده کارفرمایان به عنوان عضو اصلی حضور دارد.

وی ادامه داد: کانون کارفرمایان باتوجه به اینکه تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است در استان‌ها نمایندگان خود را در مراجع تشخیص و حل اختلاف، کمیته‌های بدوی و تجدیدنظرمشاعل سخت وزیان آور، کمیته مطالبات تامین اجتماعی، هیات اجرایی مجموعه ورزشی کارگران و شورای اشتعال نمایندگانی یا هدف دفاع از حقوق کارفرمایان در مراجع فوق حضور و فعالیت می‌کنند.

رئیس کانون کارفرمایان لرستان در خصوص مشوق انگیزشی کارفرمایان گفت: مهم‌ترین مشوق حمایت دولت از سرمایه‌گذار بخش خصوصی است که ما دنبال آن هستیم تسهیلات و امتیازات به کارفرمایانی داده شود که فعال باشند بعضا افرادی بعنوان کارفرما تسهیلات دریافت می‌کنند که به علت‌ عدم نظارت کافی تسهیلات اعطایی را در جاهای دیگر هزینه می‌کنند که ما مخالف هستیم و اگرهم مشاهده شود برخورد لازم را خواهیم کرد.

میرزاپور بیان کرد: یکی از برنامه‌های انگیزشی که مدت‌ها از سوی کانون‌ها پیگیری شده صدور طرح کارت کارفرمایی است که سوابق متقاضیان کارت کارفرمایی در کمیسیونی متشکل از مدیرکل کار، صمت، معاونت اقتصادی استانداری، ریاست دادگستری و مدیرعامل بانک ملی مطرح بعد از تایید نهایی کارت برای واجدین شرایط صادر می‌شود این طرح باتوجه به‌عدم استقبال مسئولان لرستان فعلا اجرایی نشده طرح موصوف در اصفهان به عنوان پایلوت در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه طرح کارت کارفرمایی در سه پارامتر بلورین، سیمین و زرین نامگذاری شده است اظهار داشت: طرح کارت بلورین از کارگاه های یک تا ۱۰ نفر، سیمین تا ۵۰ نفر و زرین از ۵۰ نفر به بالا است و در سامانه این طرح مشخصات کارفرما، واحد تولیدی و کارگران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی ثبت و کار دولت را هم در شناسایی کارفرمایان فعال تسهیل می‌کنند.

عضو کانون‌ عالی کارفرمایان کشور ادامه داد: از طرفی برای دارندگان کارت کارفرمایی مشوقاتی از جمله کاهش ضمانت‌نامه بانکی، در برخی دعاوی که بر اثر مشکلات مالی منجر به بازداشت کارفرما شود با حمایت ریاست دادگستری حتی المقدور جلوگیری خواهد شد، تامین اجتماعی نسبت به بدهی‌های کارفرمایی تسهیلات خوبی را در نظر خواهد گرفت. مضاف به اینکه هیات مدیره کانون کارفرمایان در حال پیگیری این اجرای طرح در استان می‌باشند لذا انتظار می‌رود مسئولین و بویژه استاندار با همکاری و حمایت خود از طرح موصوف در استان لرستان همچون اصفهان اجرایی شود.

رئیس کانون کارفرمایان لرستان به دغدغه‌های کارفرمایان نیز اشاره کرد و بیان کرد: بحث مالیات مشکل اساسی کارفرمایان است متأسفانه علیرغم اینکه در کشور رتبه سوم فلاکت را داریم از وصول مالیات رتبه اول کشور را کسب کرده‌ایم که این یعنی کاهش تولید، افزایش آمار بیکاری و تورم که کارفرمایان را تحت فشار قرار داده و فرار سرمایه‌گذار را رقم می‌زند.

وی در دامه گفت: از دیگر دغدغه‌های کارفرمایان سهولت در تامین مواد اولیه در استان تامین کننده مواد اولیه نداریم و این امر سبب تولید ناپایدار می‌شود اگر در استان واحدهای تولیدی مادر داشته باشیم به تبع آن واحدهای خرد و زودبازده شرایط مطلوب‌تری خواهند داشت. در بخش تامین اجتماعی مشکل کمیته مشاغل سخت و زیان آور و عناوین شغلی را داریم که به‌رغم حمایت‌های بسیار خوب تامین اجتماعی نیاز به حمایت مضاعفی داریم.

میرزاپور در خصوص رویکرد کانون در سال سرمایه‌گذاری و تولید اظهار کرد: تمام تلاش را در رفع مشکلات کارفرمایان به کار گرفته ایم که آن‌ها بتوانند شعار سال را به منصع ظهور برسانند کما اینکه این تشکل دستگاه اجرایی نیست که بتواند بودجه‌ای در اختیار داشته باشد که تسهیلاتی به آن‌ها در رفع نیازها پرداخت شود بلکه ما حامی و صدای رسای کارفرمایان هستیم و مشکلات شان را طی فرایندی به مسئولان ذیربط و دولت انعکاس می‌دهیم.

وی بیان کرد: در استان اگر بخش خصوصی مورد توجه ویژه و حمایت قرار بگیرد در اغلب پروژه‌ها و حوزه‌های اقتصادی یقینا موفق خواهیم شد. چنانچه ما در خارج از استان سرمایه‌گذارانی داریم که نمونه و زبانزد هستند که می‌توانند در زادگاه شان سرمایه‌گذاری کنند که متاسفانه بخش خصوصی نه تنها حمایت نمی‌شود بلکه در استان به حاشیه نیز رفته است. هرچند استاندار در بدو ورود به استان قول حمایت و مساعدت را دادند اما عملا اتفاق خاصی رخ نداده که بیشتر از این ها از شاهرخی به عنوان یک فرد بومی انتظار می‌رود. امیدوارم رویکرد بخش خصوصی تغییر یابد و شاهد رشد و رونق تولید باشیم.

رئیس کانون کارفرمایان لرستان در مورد تعامل با جامعه کارکری افزود: کارگر و کارفرما درد آشنای هم هستند زیرا اگر کارگر نباشد کارفرمایی وجود نخواهد داشت و اگر دو مورد در کنار دولت اصل سه جانبه گرایی را به اجرا می‌گذارند. بحمدالله در استان لرستان خط مشی کانون و انجمن‌های کارفرمایی با رویکرد تعامل با جامعه کارگری است و همواره در کنار نمایندگان کارگر از جمله شوراهای اسلامی کار، مجمع نمایندگان کارگر، انجمن صنفی کارگران ساختمانی و خانه کارگر به عنوان ضلع دوم اصل سه جانبه گرایی رسالت خود را در حمایت از کارگران به اثبات رسانده است.

