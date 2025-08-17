به گزارش ایلنا، حسین سپهوند، اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴، به میزان ۲۷۷ میلیون مترمکعب گاز به نیروگاه سیکل ترکیبی خرم‌آباد تحویل شده که این افزایش نشان‌دهنده توجه ویژه دولت و شرکت ملی گاز ایران به تأمین سوخت نیروگاه‌ها به‌عنوان منابع اصلی تولید برق کشور است.

وی خاطرنشان کرد: نیروگاه سیکل ترکیبی خرم‌آباد با ظرفیت ۹۶۸ مگاوات، یکی از بزرگ‌ترین نیروگاه‌های غرب کشور محسوب می‌شود. این نیروگاه شامل ۳ واحد گازی و یک واحد بخار است که خوشبختانه با تلاش همکاران و همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، توانستیم نیاز نیروگاه سیکل ترکیبی خرم‌آباد را به‌صورت کامل و بدون وقفه تأمین کنیم.

مدیرعامل شرکت گاز لرستان بیان کرد: افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف سوخت فسیلی در نیروگاه‌های کشور، از جمله اهداف کلان صنعت انرژی در مسیر توسعه پایدار و کاهش آلایندگی زیست‌محیطی به شمار می‌رود که در این راستا توزیع گاز به نیروگاه‌ها یکی از اولویت‌های اصلی شرکت گاز استان لرستان است، زیرا تأمین برق مستمر و پایدار نقش حیاتی در توسعه اقتصادی و رفاه و آسایش مردم دارد.