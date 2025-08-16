به گزارش خبرنگار ایلنا، طالب یاسمی روز شنبه بیست و پنجم مرداد ماه در نشست خبری با خبرنگاران به مطالبات بانک های دولتی استان اشاره کرد و گفت: در صورت بازگشت این منابع به چرخه اقتصادی، بانک‌ها قادر خواهند بود علاوه بر تسهیلات تکلیفی، بخشی از نیاز سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و تولیدی استان را تامین کنند.

وی افزود: بانک‌های دولتی استان از ابتدای امسال تاکنون، با وجود محدودیت منابع و الزام به سپرده قانونی نزد بانک مرکزی، ۹۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان پرداخت کرده‌اند که معادل ۱۲۹ درصد منابع در اختیار پس از کسر سپرده قانونی است.

سرپرست شورای هماهنگی بانک‌های لرستان ادامه داد: منابع کل بانک‌های دولتی لرستان حدود ۸۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است که از این میزان ۱۳ و نیم درصد به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شود بنابراین منابع واقعی قابل استفاده بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات حدود ۷۶ همت است.

یاسمی گفت: از ابتدای امسال تاکنون پنج هزار و ۶۹۶ فقره وام ازدواج توسط بانک‌های استان پرداخت شده اما همچنان ۱۳ هزار و ۷۷۰ نفر در نوبت دریافت وام ازدواج هستند.

وی با بیان اینکه ازدواج و فرزندآوری مهمترین دغدغه جوانان استان است، اعلام کرد: از ابتدای امسال تا امروز، پنج هزار و ۶۹۶ نفر وام ازدواج دریافت کرده‌اند که مجموع پرداختی بانک‌ها در این حوزه به یک‌هزار و ۹۹۴ میلیارد تومان رسیده است.

سرپرست شورای هماهنگی بانک‌های لرستان افزود: از این تعداد، بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی پنج هزار و ۴۶۷ فقره به ارزش یک‌هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان پرداخت کرده‌اند و سهم بانک‌های خصوصی نیز ۴۳۹ فقره به ارزش ۱۴۳ میلیارد تومان بوده است.

وی ادامه داد: بانک ملی به تنهایی یک‌هزار و ۸۰۷ فقره وام ازدواج به ارزش ۶۱۵ میلیارد تومان پرداخت کرده که معادل ۳۰ درصد کل تسهیلات ازدواج در استان می‌باشد.

سرپرست شورای هماهنگی بانک‌های لرستان به وضعیت پرداخت وام فرزندآوری اشاره کرد و گفت: تاکنون چهار هزار و ۶۲۶ فقره تسهیلات به ارزش ۴۳۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان پرداخت شده که بیشترین سهم مربوط به بانک‌های ملت با ۷۷۳ فقره، صادرات ۷۲۱ فقره، تجارت ۶۰۵ و ملی ۵۶۱ فقره بوده است.

یاسمی کمترین عملکرد را مربوط به برخی بانک‌های خصوصی دانست و افزود: بانک ایران زمین تنها ۲ فقره و بانک دیگری نیز سه فقره وام فرزندآوری پرداخت کرده‌اند که قابل قبول نیست.

وی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود با حمایت بانک مرکزی و همکاری همه بانک‌ها، منابع بیشتری به استان تخصیص یابد تا صف‌های طولانی وام ازدواج و فرزندآوری کاهش یابد.

سرپرست شورای هماهنگی بانک‌های لرستان همچنین با بیان اینکه بانک ملی وظیفه تامین نقدینگی استان‌ها را بر عهده دارد اضافه کرد: ۸۵۰ میلیارد تومان وجه نقد از ذخایر استان و خزانه بانک مرکزی در طول یک هفته بین شهرستان‌ها توزیع شد.

یاسمی بیان کرد: علاوه بر تامین نقدینگی لرستان، بانک ملی ۱۰۰ میلیارد تومان به استان اهواز و ۱۰۰ میلیارد تومان به استان همدان کمک کرد و هم‌اکنون نیز ذخایر کافی برای تامین نیاز استان‌های همجوار از جمله ایلام، کرمانشاه، اصفهان و چهارمحال و بختیاری وجود دارد.

وی گفت: بانک ملی در چهار ماه گذشته بدون وقفه به مردم خدمت‌رسانی و بیش از ۲۶ هزار فقره تسهیلات در بخش‌های مختلف به متقاضیان پرداخت کرده است.

سرپرست شورای هماهنگی بانک‌های لرستان افزود: مجموع این تسهیلات نزدیک به چهار همت بوده و در حوزه‌های متنوعی همچون ازدواج، فرزندآوری، قرض‌الحسنه، خوداشتغالی، ودیعه مسکن، قانون جهش تولید مسکن، بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد، بنیاد برکت و سایر طرح‌های حمایتی به مردم پرداخت شد.

یاسمی با بیان اینکه سال گذشته بیش از ۸۰ هزار فقره تسهیلات توسط بانک ملی لرستان اعطا شده است تاکید کرد: امیدوارم این روند امسال نیز تداوم یابد و تعداد بیشتری از هم‌استانی‌ها از خدمات بانکی بهره‌مند شوند.

