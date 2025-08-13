پدافند غیرعامل یک سبک مدیریتی است/تاکید بر کاهش خطرپذیری و آمادگی عملیاتی

به گزارش ایلنا، سعید پورعلی روز چهارشنبه بیست و دوم مرداد ماه در جلسه شورای پدافند غیرعامل استان، با بیان اینکه در حوزه حیاتی پدافند غیرعامل در جنگ ۱۲ روزه که اکنون نیز استمرار دارد، دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی داریم، اظهارداشت: این جلسات در هم افزایی، دهماهنگی و تعامل برای پایداری ماموریت‌های پدافند غیرعامل نقش موثری دارد.

وی ادامه داد: پدافند غیرعامل یکی از ارکان حیاتی تامین امنیت ملی در همه کشورهاست و ضرورت دارد با دانش، تجربه و هم افزایی همه بخش‌ها به فکر پایداری و تقویت بنیه دفاعی استان و کشور در این زمینه باشیم. پورعلی افزود: شرایط فعلی با مواردی همچون سوانح طبیعی متفاوت است، اکنون در یک شرایط ترکیبی قرار داریم و باتوجه به مسایلی همچون ناترازی انرژی، جنگ و…مواردی مانند پیشگیری، کاهش آسیب‌پذیری و تداوم کارکردهای حیاتی در دستور کار پدافند غیرعامل قرار دارد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان تصریح کرد: مصون‌سازی زیرساخت‌ها و دارایی‌های استان، هماهنگی و هم افزایی میان دستگاه ها، نقطه کانونی اجرای طرح‌ها و برنامه‌های پدافندی است.

پورعلی افزود: کاهش خطرپذیری و آمادگی عملیاتی هم موضوعات مهم دیگر این حوزه هستند.

وی تاکید کرد: نباید از آمادگی عملیاتی غفلت کرد و از طرفی هم این امر نباید باعث تزریق اضطراب وتنش شود

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان ادامه داد: پدافند غیرعامل و مدیران این حوزه در دستگاه‌ها باید به طور جدی به نظارت و ارزیابی شرایط و اقدامات مربوط به تاب آوری، تامین امنیت روانی و تداوم خدمات حیاتی داشته باشند زیرا این حوزه‌ها بویژه تداوم خدمات حیاتی و امنیت روانی حتی در جنگ ۱۲ روزه مورد توجه دشمن بود که خوشبختانه نه در زمینه خدمات حیاتی و نه خیابان‌های ما به دشمن کمک نشد و حساب‌های دشمن به هم ریخت.

وی با بیان اینکه در دفاع و مواجهه با تامین خدمات حیاتی؛ نیروهای ما نمره قابل قبولی گرفتند، گفت: در لرستان طی یکسال گذشته اقدامات خوبی برای تقویت زیرساخت‌ها و تاب آوری اجتماعی صورت گرفته و برخی دستگاه‌ها نیز اعتبارات خوبی در این زمینه، هزینه کرده اند.

پورعلی افزود: در مسیر ماموریت پدافند غیرعامل باید در چند محور کلیدی، کار مشترک انجام شود که تقویت بانک اطلاعاتی از جمله شبکه‌های حمل ونقل، برق، آب، گاز، مراکز درمانی و مراکز فرماندهی و کنترل ما تاکنون شناسایی شده ولی باید کار بیشتری کرد و با دقت آن‌ها را احصا نمود.

وی ادامه داد: محور دیگر نیز الزام همه دستگاه‌ها به رعایت ملاحظات پدافندغیرعامل در طراحی، ساخت و اجرای پروژه‌ها بویژه پروژه‌های بزرگ است.

پورعلی تاکید کرد: مسأله تامین پناهگاه، تامین خدمات پایدار اجتماعی، برگزاری رزمایش مشترک در حوزه‌های سایبری، امداد و نجات، درمان، تخلیه اضطراری و…باید مدنظر باشد و در این راستا نیز رزمایش مشترک استانی برگزار کنیم.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان در بخش دیگری از سخنانش به ارتقا فرهنگ پدافند غیرعامل از طریق رسانه‌های جمعی، سازمان‌های مردم نهاد، رادیو و تلویزیون و…تاکیدکرد.

پورعلی گفت: در طرح‌های اولویت دار شورای پدافند غیرعامل، نباید کندی وعدم پیشرفت وجود داشته باشد، در بحث تامین بودجه برای تقویت پدافند غیرعامل هم توجه ویژه‌ای داشته باشید زیرا پدافند غیرعامل فقط مجموعه‌ای از دستورالعمل و قانون نیست بلکه یک نوع اندیشه و سبک مدیریت است.

وی افزود: پدافند غیرعامل را در باید در قالب شرایط زیست ملی در نظر بگیریم زیرا دشمنی و کینه نسبت به کشور ما زیاد است و برای مصون‌سازی پیش از تهدید که یک اصل مهم است باید با سرعت حرکت کنیم.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان ادامه داد: هزینه‌های قبل از بحران قابل قیاس با شرایط بحران نیست، توجه به دستورالعمل‌های شورای تامین استان، شورای امنیت و…در این حوزه مورد تاکید مدیریت ارشد استان است و کارگروه‌های شورای پدافند غیرعامل هم در همین راستا باید با جدیت برگزار و پیگیری شود.

انتهای پیام/