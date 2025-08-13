خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قاچاقچیان کالا در لرستان بیش از ۱۰ میلیارد ریال جریمه شدند

قاچاقچیان کالا در لرستان بیش از ۱۰ میلیارد ریال جریمه شدند
کد خبر : 1673151
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست تعزیرات حکومتی لرستان گفت : قاچاقچیان کالا در استان بیش از ۱۰ میلیارد ریال جریمه شدند.

به گزارش ایلنا، قهرمان شاهی روز چهارشنبه بیست و دوم مرداد ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: پرونده قاچاق سشوار، بیگودی و اتو مو به ارزش پنج میلیارد و ۲۹ میلیون ریال در شعبه سوم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان خرم‌آباد رسیدگی شد. 

وی ادامه داد: همچنین این شعبه با بررسی مستندات پرونده تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالاهای کشف شده، متخلف را به پرداخت پنج میلیارد و ۲۹ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالا محکوم کرد. 

سرپرست تعزیرات حکومتی لرستان افزود: شعبه سوم بدوی متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال ارزش کارشناسی خودرو و در مجموع به پرداخت شش میلیارد و ۸۲۹ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد. 

شاهی بیان کرد: مأموران نیروی انتظامی شهرستان خرم آباد از یک دستگاه خودرو محموله کالای قاچاق را کشف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند. 

وی در ادامه گفت: پرونده قاچاق پوشاک به ارزش سه میلیارد و ۷۵۳ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان خرم‌آباد رسیدگی شد. 

سرپرست تعزیرات حکومتی لرستان افزود: شعبه با بررسی مستندات پرونده تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالاهای کشف شده، متخلف را به پرداخت سه میلیارد و ۷۵۳ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالا محکوم کرد. 

به گفته شاهی، شعبه همچنین متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال ارزش کارشناسی خودرو و در مجموع به پرداخت چهار میلیارد ۹۵۳ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد. 

سرپرست تعزیرات حکومتی لرستان افزود: مأموران نیروی انتظامی شهرستان خرم آباد از یک دستگاه خودرو محموله کالای قاچاق را کشف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور