قاچاقچیان کالا در لرستان بیش از ۱۰ میلیارد ریال جریمه شدند

به گزارش ایلنا، قهرمان شاهی روز چهارشنبه بیست و دوم مرداد ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: پرونده قاچاق سشوار، بیگودی و اتو مو به ارزش پنج میلیارد و ۲۹ میلیون ریال در شعبه سوم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان خرم‌آباد رسیدگی شد.

وی ادامه داد: همچنین این شعبه با بررسی مستندات پرونده تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالاهای کشف شده، متخلف را به پرداخت پنج میلیارد و ۲۹ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالا محکوم کرد.

سرپرست تعزیرات حکومتی لرستان افزود: شعبه سوم بدوی متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال ارزش کارشناسی خودرو و در مجموع به پرداخت شش میلیارد و ۸۲۹ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

شاهی بیان کرد: مأموران نیروی انتظامی شهرستان خرم آباد از یک دستگاه خودرو محموله کالای قاچاق را کشف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی در ادامه گفت: پرونده قاچاق پوشاک به ارزش سه میلیارد و ۷۵۳ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان خرم‌آباد رسیدگی شد.

سرپرست تعزیرات حکومتی لرستان افزود: شعبه با بررسی مستندات پرونده تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالاهای کشف شده، متخلف را به پرداخت سه میلیارد و ۷۵۳ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالا محکوم کرد.

به گفته شاهی، شعبه همچنین متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال ارزش کارشناسی خودرو و در مجموع به پرداخت چهار میلیارد ۹۵۳ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

سرپرست تعزیرات حکومتی لرستان افزود: مأموران نیروی انتظامی شهرستان خرم آباد از یک دستگاه خودرو محموله کالای قاچاق را کشف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

انتهای پیام/