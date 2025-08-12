خبرگزاری کار ایران
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان خبر داد؛

ایجاد ۵۰۰ شغل جدید با افتتاح ۱۰۸ واحد اقتصادی در لرستان

ایجاد ۵۰۰ شغل جدید با افتتاح ۱۰۸ واحد اقتصادی در لرستان
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان از افتتاح ۱۰۸ واحد اقتصادی پیش‌بینی اشتغال بیش از ۵۰۰ شغل مستقیم در استان خبر داد.

به گزارش ایلنا، فرزاد محمدی روز سه شنبه بیست و یکم مرداد ماه در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی ازنا، با اشاره به رشد چشمگیر زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های صنعتی استان گفت: در حال حاضر ۲۴ شهرک صنعتی فعال در استان داریم و خوشبختانه دو منطقه ویژه اقتصادی زیر نظر شرکت فعالیت می‌کنند، که منطقه ویژه بروجرد از جمله این مناطق است. 

وی درباره رشد بودجه این مجموعه افزود: بودجه شرکت شهرک‌های صنعتی از ۹۳ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به ۳۳۴ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته و این رشد تقریباً نمایی بوده است. 

محمدی به کمبود اراضی اشاره کرد و گفت: سال گذشته ۳۰۰ هکتار به اراضی صنعتی استان افزوده شد و در سال جاری نیز برنامه داریم ۴۰ هکتار دیگر به این عرصه اضافه کنیم تا پاسخگوی نیاز صنایع باشیم. 

وی در خصوص پروژه‌های زیرساختی تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی از ۳۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۶۳۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده و در این مدت ۱۰ شهرک صنعتی با مساحت حدود ۲۰۰ هزار متر مربع آسفالت شده است. 

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان در خصوص واحدهای کارگاهی گفت: ۱۰۸ واحد کارگاهی در دو سال گذشته با پیشرفت ۷۰ درصد در حال بهره‌برداری هستند که عمدتاً برای صنایع خرد و مشاغل خانگی طراحی شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود ۵۰۰ شغل مستقیم ایجاد کنند. 

وی همچنین درباره اقدامات در حوزه برق‌رسانی گفت: پنج پست برق ثابت در استان ایجاد شده که تا پایان سال جاری به مدار خواهند آمد و پروژه‌های بزرگ‌تر با اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومان در دست اجراست. 

محمدی درباره توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اضافه کرد: ۱۵۰ هکتار از اراضی به تولید برق خورشیدی اختصاص یافته که قرارداد ۳۸ هکتار آن بسته شده و این ظرفیت می‌تواند تا ۱۳۰ مگاوات برق تولید کند. 

وی با اشاره به جذب سرمایه‌گذاری خارجی خاطر نشان کرد: برای اولین بار یک سرمایه‌گذار چینی در منطقه ویژه اقتصادی استان مستقر شده و با برگزاری رویدادهای صادراتی موفق، سهم بازار محصولات استان در خارج از کشور افزایش یافته است.

 

