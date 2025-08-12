ایجاد ۵۰۰ شغل جدید با افتتاح ۱۰۸ واحد اقتصادی در لرستان

به گزارش ایلنا، فرزاد محمدی روز سه شنبه بیست و یکم مرداد ماه در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی ازنا، با اشاره به رشد چشمگیر زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های صنعتی استان گفت: در حال حاضر ۲۴ شهرک صنعتی فعال در استان داریم و خوشبختانه دو منطقه ویژه اقتصادی زیر نظر شرکت فعالیت می‌کنند، که منطقه ویژه بروجرد از جمله این مناطق است.

وی درباره رشد بودجه این مجموعه افزود: بودجه شرکت شهرک‌های صنعتی از ۹۳ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به ۳۳۴ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته و این رشد تقریباً نمایی بوده است.

محمدی به کمبود اراضی اشاره کرد و گفت: سال گذشته ۳۰۰ هکتار به اراضی صنعتی استان افزوده شد و در سال جاری نیز برنامه داریم ۴۰ هکتار دیگر به این عرصه اضافه کنیم تا پاسخگوی نیاز صنایع باشیم.

وی در خصوص پروژه‌های زیرساختی تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی از ۳۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۶۳۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده و در این مدت ۱۰ شهرک صنعتی با مساحت حدود ۲۰۰ هزار متر مربع آسفالت شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان در خصوص واحدهای کارگاهی گفت: ۱۰۸ واحد کارگاهی در دو سال گذشته با پیشرفت ۷۰ درصد در حال بهره‌برداری هستند که عمدتاً برای صنایع خرد و مشاغل خانگی طراحی شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود ۵۰۰ شغل مستقیم ایجاد کنند.

وی همچنین درباره اقدامات در حوزه برق‌رسانی گفت: پنج پست برق ثابت در استان ایجاد شده که تا پایان سال جاری به مدار خواهند آمد و پروژه‌های بزرگ‌تر با اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومان در دست اجراست.

محمدی درباره توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اضافه کرد: ۱۵۰ هکتار از اراضی به تولید برق خورشیدی اختصاص یافته که قرارداد ۳۸ هکتار آن بسته شده و این ظرفیت می‌تواند تا ۱۳۰ مگاوات برق تولید کند.

وی با اشاره به جذب سرمایه‌گذاری خارجی خاطر نشان کرد: برای اولین بار یک سرمایه‌گذار چینی در منطقه ویژه اقتصادی استان مستقر شده و با برگزاری رویدادهای صادراتی موفق، سهم بازار محصولات استان در خارج از کشور افزایش یافته است.

