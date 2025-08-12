عدم جذب۴۰۰ میلیارد ریال از اعتبارات تملک دارایی توسط شهرداری‌ های لرستان

به گزارش ایلنا، علی محمدی روز سه شنبه بیست و یکم مرداد ماه در نشست با شهرداران استان در سالن جلسات استانداری ضمن تشریح ظرفیت‌های جدید قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها، اظهار داشت: شهرداری‌های این استان بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال بدهی دارند که می‌توان بخشی از این عدد را با تهاتر تسویه کرد.

وی راهکارهای جدیدی را برای حل مشکل بدهی‌های انباشته شهرداری‌ها ارائه کرد و افزود: با توجه به آیین نامه بند «ب» ماده ۳۶، این قانون فرصتی بی‌نظیر برای تهاتر مطالبات و بدهی‌های شهرداری‌ها با دولت فراهم کرده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان با بیان اینکه بدهی شهرداری‌ها اغلب به بانک و تامین اجتماعی است افزود: بر این اساس اگر شهرداری از یک دستگاه دولتی مطالباتی دارد و همزمان به دستگاهی دیگر یا بانک‌های دولتی بدهکار است می‌توانند این بدهی و طلب را با یکدیگر تهاتر کنند.

محمدی این ظرفیت را یک فرصت طلایی برای شهرداری‌ها دانست و بیان کرد: حتی این امکان وجود دارد شهرداری‌ها در ازای مطالبات قطعی خود از دولت، املاک و دارایی‌های دولتی را تملک کنند و به این ترتیب بدون نیاز به نقدینگی، بخشی از مشکلات مالی خود را حل نمایند.

وی ادامه داد: این ظرفیت‌های قانونی به تازگی وارد ادبیات مالی کشور شده و یکی دیگر از این فرصت‌ها معاوضه است که اگر شهرداری برای اجرای یک طرح عمرانی به ملک دولتی نیاز دارد می‌تواند با استفاده از ساز و کار معاوضه و واگذاری یکی از املاک خود به دولت، ملک مورد نیاز را تصاحب کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان با تاکید بر لزوم سرعت عمل شهرداران خاطرنشان کرد: اعتبارات در نظر گرفته شده برای این طرح‌ها در سطح ملی محدود است و اگر شهرداری‌های لرستان برای استفاده از این فرصت‌ها سریع اقدام نکنند استان‌های دیگر این منابع را جذب کرده و عملا امکان استفاده از آن برای ما از بین خواهد رفت.

