مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان:
اجرای عدالت و صدور آرای سازشی باید در اولویت مراجع رسیدگی باشد
مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت: در رسیدگی به دادخواست های کارگر و کارفرما ضمن تسریع در صدور آرا، اجرای عدالت و صدور آرای سازشی باید در اولویت مراجع رسیدگی باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از خرم آباد، احمد توصیفیان روز دوشنبه بیستم مرداد ماه در جلسه هم اندیشی اعضای مراجع حل اختلاف و تشخیص استان، به بررسی دعاوی کارگری و کارفرمایی بطور عادلانه و با هدف سازش بین کارگر و کارفرما تاکید کرد و اظهار داشت: در رسیدگی به دادخواستهای کارگر و کارفرما ضمن تسریع در صدور آراء، اجرای عدالت، صدور آراء سازشی را در اولویت کار خود قرار دهند تا حقی از کارگر و کارفرما ضایع نشود، چرا که یک واحد اقتصادی و یک کارگاه فعال هم منافع کارفرما را تأمین میکند و هم امکان تداوم اشتغال و دریافت مزایا را برای کارگر مهیا میکند.
وی افزود: حوزه روابط کار به لحاظ ارتباط مستقیم با اربابرجوع و آراء صادره بهعنوان حقالناس بسیار مهم و حساس بوده و یکی از اساسیترین وظایف وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در حوزه کار، تنظیم روابط کارگری و کارفرمایی و نظارت بر اجرای صحیح قانون کار است و اجرای این وظیفه خطیر و مهم باید با دقت و درستی توسط مراجع رسیدگی انجام شود.
مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان بیان کرد: اختلافات بین کارگر و کارفرما باید قبل بروز مشکلات مابین آنها حل و فصل شده و در محیط کار و از طریق تفاهم و تعامل منجر به توافق شود و بهترین تصمیم توافق خواهد بود که در نهایت این کار موجب جلوگیری از تنشها در واحدهای اقتصادی و مشکلات در تولید میشود.
توصیفیان بیشتر اختلاف میان کارگران و کارفرمایان راعدم آشنایی آنان با قوانین و مقررات کار عنوان کرد و ادامه داد: برخی کارفرمایان قوانین را به درستی رعایت نمیکنند و باعدم تمکین از مفاد قانونی به ویژه در بحث مطالبات کارگران و رعایت مقررات به ایجاد اختلافات دامن میزنند در حالی که اگر قانون کار به درستی اجرا شود بسیاری از مشکلات و اختلافات میان کارفرما و کارگر نیز برطرف میشود و صیانت از نیروی کار و حفظ اشتغال موجود اتفاق میافتد.
وی تصریح کرد: نظم و انسجام در فعالیتهای واحد روابط کار، ارائه مشاوره، آموزش و اطلاعرسانی صحیح قوانین و مقررات کارگری و کارفرمایی، حمایت از اصل سه جانبه گرایی و همچنین تقویت تشکلهای کارگری در واحدهای اقتصادی از موارد مورد تاکید وزارت کار برای کاهش اختلافات کارگری است.