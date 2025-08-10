مدیرکل صمت لرستان؛
اولین کارخانه اسیدفسفریک خاورمیانه در استان سال آینده به مرحله افتتاح خواهد رسید
مدیرکل صمت لرستان گفت: اولین کارخانه اسیدفسفریک خاورمیانه در استان مطابق برنامه زمانبندی شده به مرحله افتتاح خواهد رسید.
به گزارش خبرنگار ایلنا از خرم آباد، بهمن جعفری روز یکشنبه نوزدهم مردادماه در بازدید خبرنگاران از کارخانه اسیدفسفریک خرمآباد بیان کرد: محصولات این طرح صنعتی در حال ساخت در سال ۱۴۰۵ وارد بازار داخلی و خارجی میشود.
وی افزود: در دهه فجر ۱۴۰۳ با حضور استاندار لرستان عملیات اجرایی این پروژه در زمینی به مساحت ۲۰ هکتار آغاز شد.
مدیرکل صمت لرستان با بیان اینکه این پروژه ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، ادامه داد: در این مجموعه ۱۱ هزار مترمربع سالنهای تولید و زیربناهای غیرتولیدی در نظر گرفته شده است.
جعفری با بیان اینکه حجم سرمایهگذاری ارزی ۴۰ میلیون دلار و ۲ همت نیز سرمایهگذاری ریالی این طرح است، گفت: اکنون سالنهای اختلاط مواد اولیه، سازههای کوره و سازههای تولید نهایی اسیدفسفریک و سالنهای بستهبندی و ساختمانهای اداری این پروژه در دست احداث است.
وی بیان کرد: این طرح صنعتی اسیدفسفریک تولید میکند که ماده اولیه آن خاک فسفات است و اولین طرح صنعتی در خاورمیانه است.
مدیرکل صمت لرستان این طرح ۲۵۰ نفر فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد، گفت؛ در حوزه اشتغال از ظرفیت تحصیلکردهها و فارغالتحصیلان دانشگاهی لرستان در این طرح صنعتی استفاده خواهد شد.
جعفری با بیان اینکه محصول این کارخانه اسیدفسفریک خوراکی است و نیمه اول ۱۴۰۵ مطابق برنامه زمانبندی شده به مرحله افتتاح خواهد رسید، سالانه ۶۰ هزار تن ظرفیت تولید این کارخانه است و این درحالیست که تولید داخلی آن ۳۰ هزار تن است.