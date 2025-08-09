استاندار لرستان :
رشد و اعتلای جامعه در گرو آگاهیبخشی است و این امر بدون رسانهها ممکن نیست
استاندار لرستان گفت: رشد و اعتلای جامعه در گرو آگاهیبخشی است و این امر بدون رسانهها ممکن نیست.
به گزارش خبرنگار ایلنا از خرم آباد، سید سعید شاهرخی در آیین گرامیداشت روز خبرنگار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر ایران اسلامی که جانشان را برای حفظ ارزشهای ایران اسلامی، فدا کردند، اظهار کرد: این جامعه، جامعهای همدل است که اوج این همدلی را در جنگ ۱۲ روزه اسراییل، شاهد بودیم.
وی ادامه داد: در جریان جنگ ۱۲ روزه یکبار دیگر زیباترین جلوههای ایثار را در کشور به نمایش گذاشتیم ولی ادامه دهنده این مسیر که رسالت خبرنگاران است را شما باید قلم تان، زنده و ماندگار کنید.
استاندار لرستان با اشاره به اینکه رسانه تنها نهادی است که جایگزین ندارد، تصریح کرد: همه ما چه مسولین دولتی و چه رسانه ها، باید اساس کارمان منافع مردم باشد؛ حوزه تسهیلات، انتصابات، توزیع اعتبارات و…باید در راستای منافع مردم باشد.
شاهرخی گفت: ما در این مسیر شما را حمایت میکنیم زیرا معتقدیم اگر مدیری، نقش و جایگاه رسانه را نشناسد، چیزی از مدیریت نمیداند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نامگذاری ۱۷ مرداد به عنوان روز خبرنگار گفت: این روز متعلق به خبرنگاران ارجمند و تاثیرگذار در اعتلای جامعه است که بمناسبت شهادت یکی از فرزندان لرستان شهید شجاع و اهل قلم «شهید صارمی» نامگذاری شده است.
استاندار لرستان افزود: شهید صارمی موجب فخر ایران و لرستان و فخر جامعه خبر و اصحاب رسانه است و از همراهی همیشگی خانواده شهید صارمی در این برنامهها سپاسگذاری میکنیم.
شاهرخی ادامه داد: روز و هفته خبرنگار، فرصت مغتنمی است که به تبیین نقش مهم و کلیدی جایگاه اصحاب رسانه پرداخت و هم فرصتی برای ایجاد نیروی جدیدی در اصحاب رسانه برای جهت گیری دقیقتر برای گام برداشتن وقلم زدن در مسیر خواستههای جامعه است.
وی یادآور شد: شخصا از سالهای اول انقلاب با رسانهها بودهام و از شما دور نیستم و بر همین اساس از سختی و اهمیت و تاثیرگذاری کار شما اطلاع دارم.
استاندار لرستان گفت: در روزهای پیش رو و با نزدیک شدن به هفته دولت یک گفتگوی ویژه با اصحاب رسانه خواهیم داشت زیرا رشد و اعتلای جامعه در قالب آگاهی بخشی است و باید بین جامعه هدف و مردم و خدمتگزاران، اعتماد وجود داشته باشد که رسانه این پل ارتباطی است و اصحاب رسانه ما این ویژگی را دارند.
شاهرخی گفت: البته معدود افرادی هستندکه قلم را برای باج خواهی در دست گرفتند که شما باید با آنها تصفیه کنید، زیرا رسانه در خدمت مردم است و برای منافع مردم گفتگو میکند.
وی در بخش دیگری از سخنانش خطاب به دستگاههای اجرایی و مدیریت اجرایی کشور، ادامه داد: این جایگاه را باید ویژه دید، هر کس نقش اصحاب رسانه را نداند، چیزی از مدیریت نمیداند، شماهم باید قدر این نعمت الهی که در دست شماست را بدانید و قلم شما برای منافع مردم و ایجاد ارتباط مردم باشد.
استاندار لرستان با تاکید براینکه اصحاب رسانه بایستی جریان ساز باشند و صرفا انتقال دهنده طبیعی رویداد نباشند، افزود: رسانهها برای تحقق نیازهای جامعه باید جربانسازی کنند و به مثابه یک پل دو طرفه؛ مسایل و مشکلات به دستگاههای اجرایی انتقال دهند و محدودیتهای مربوط به نیازهای سیاسی اجتماعی و…را هم به جامعه اطلاع دهند.
وی ادامه داد: در خصوص مسایل صنفی اصحاب رسانه با مدیران مربوطه نیز طی جلسهای صحبت میکنیم.