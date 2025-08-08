به گزارش خبرنگار ایلنا از بروجرد، اعظم روانشاد امروز جمعه در دیدار باخانواده شهید «محمود صارمی» که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد اظهار کرد: خبرنگار وجدان یک ملت اگر وجدان‌ها بیدار نباشند حقیقت دفن می‌شود خون پاک شهدای رسانه درخت تنومند حقیقت و حقیقت‌جویی را آبیاری کرده است.

وی تاکید کرد: خبرنگاران با قلم خود همانند رزمندگان در میدان عمل می‌کنند و رسالت آن‌ها بسیار خطیر است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان افزود: مفتخریم که روز خبرنگار به نام شهید صارمی از شهرستان بروجرد و استان لرستان نامگذاری شده است و این مسئولیت خبرنگاران استان را دوچندان می‌کند تا مسیر حق‌طلبی و بیان دردها و خواسته‌های مردم را با تعهد و اخلاق حرفه‌ای ادامه دهند.

روانشاد با بیان اینکه خبرنگاران صدای رسای جامعه و مطالبه‌گران واقعی هستند، بیان کرد: رسالتی که شهید صارمی در مسیر روشنگری برعهده داشت باید الهام‌بخش اهالی رسانه استان باشد و اجازه ندهیم قلمی که از دست این شهید بر زمین افتاد، بر زمین بماند.

وی اضافه کرد: شهدای خبرنگار هر کدام روایتگر بخشی از حقیقت در تاریخ بوده‌اند و باید همواره یاد و نام این شهدا، از جمله شهید صارمی، زنده نگه داشته شود و خبرنگاران امروز نیز ادامه‌دهنده مسیر آن‌ها باشند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با یادآوری همزمانی روز خبرنگار طی چند سال اخیر با ایام ماه محرم و صفر حضرت زینب سلام‌الله‌علی‌ها را الگوی راویان حقیقی و بازگوکنندگان مظلومیت و مقاومت عنوان کرد و گفت: خبرنگاران باید همچون این بانوی بزرگ، پیام‌آور حق و حقیقت باشند

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان گفت: لرستان در جنگ ۱۲ روزه رتبه نخست شهدا را در کشور به نسبت جمعیت داشت، لرستان به داشتن شهدای بزرگی مانند شهید خبرنگار محمود صارمی افتخار می‌کند.

محمدولی قنبری افزود: لرستان همواره خط مقدم ایثار و شهادت بوده است در جنگ ۱۲ روزه شهدای بزرگی را تقدیم کردیم که همگی مایه افتخار هستند.

وی اظهار کرد: لرستان همواره پای‌کار نظام و انقلاب ایستاده است، از خبرنگاران درخواست داریم راه شهدا را تبیین و وحدت و اتحاد ملت ایران را رقم بزنند.

به گزارش ایلنا، ۱۷ مرداد ۱۳۷۷، یادآور شهادت محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی مستقر در مزار شریف افغانستان، به همراه هشت نفر از کارکنان سرکنسولگری ایران در این شهر به دست عوامل گروه طالبان است که به روز خبرنگار در تقویم رسمی کشور نامگذاری شده است.

