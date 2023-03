این درحالی است که پاسارگاد در سال‌های گذشته نیز به‌صورت مستمر در این فهرست قرار داشته و بارها به‌عنوان برترین بانک منطقه خاورمیانه انتخاب شده است. اهمیت این موضوع از این جهت است که به دلیل اعمال تحریم‌های مالی و بانکی ظالمانه بر اقتصاد ایران، افت ارزش پول ملی و دشواری همکاری‌ها با بانک‌های داخلی و خارجی، بانک پاسارگاد در رقابتی نابرابر با بانک‌های بین‌المللی از کشورهایی مانند امارات متحده عربی، ترکیه و عربستان سعودی و از سایر بانک‌های ملی و منطقه‌ای پیشی گرفته است. بانک پاسارگاد در ادامه افتخارآفرینی‌های خود در سال جاری برای هشتمین سال عنوان "بانک سال ایران" را کسب کرد و توسط "نشریه بنکر" (The Banker) به‌عنوان «بانک برتر ایران در سال 2022» (Bank Of The Year) معرفی شد. کسب عنوان بانک برتر سال بیانگر سرآمد بودن بانک‌های منتخب در تمامی معیارهای مورد ارزیابی در کشور خود می‌باشد.

از دیگر دستاوردهای چشمگیر در سال 1401 کسب رتبه برتر در بیست و پنجمین دوره رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران (IMI100) است که این مراسم هرساله از سوی سازمان مدیریت صنعتی برگزار می‌شود و بانک پاسارگاد موفق به کسب رتبه اول در شاخص‌های بهره‌وری کل و شاخص بازده فروش شد.

این بانک در سیزدهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران در سال1401 پس از ارزیابی شاخص‌های مختلف مالی و حسابداری موفق به کسب تندیس زرین جشنواره به عنوان بالاترین سطح این جایزه گردید.

از دیگر موفقیت‌های بانک پاسارگاد در این سال پرافتخار می‌توان به کسب عنوان محبوب‌ترین برند بانکی با رأی مستقیم مردمی در نهمین جشنوارۀ برند محبوب مصرف‌کنندگان، انتخاب دکتر مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد به‌عنوان چهره‌ ماندگار در چهاردهمین دوره معرفی چهره‌های ماندگار صنعت، معدن و تجارت ایران، انتخاب مدیرعامل بانک پاسارگاد به عنوان خیر برتر و کسب رتبه برتر و جایزه دیپلم افتخار سطح ملی در هفدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط‌عمومی در تمامی بخش‌های مشارکت خود (8 بخش)، انتخاب محصول حساب دیجیتال کودک و نوجوان بانک پاسارگاد (زیپاد) به‌عنوان محصول برتر بانکی جشنواره دکتر نوربخش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و همچنین معرفی محصول "بانکداری ویدئویی" پاسارگاد، در هفتمین جشنواره ملی نوآوری برتر ایرانی به‌عنوان محصول و نوآوری‌ برتر ایرانی اشاره نمود.

کسب تمامی این افتخارات ملی و بین‌المللی طی سال‌های متوالی نشان از هم‌دلی، عزم و تلاش تمام بانکداران پاسارگادی برای پرآوازه کردن نام ایران در سطح جهان است. دستیابی به این مهم مقدور نیست مگر با یاری و حمایت مردم گرانقدر و عزیزمان که این حس اعتماد، مسیر بانک پاسارگاد را برای درخشش در ادامه راه هموارتر می‌کند.