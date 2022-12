کد خبر: 1304752 ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ۱۰:۰۵:۵۳ A

عنوان "بانک سال2022 ایران" برای هشتمین بار به بانک پاسارگاد اهدا شد

بانک پاسارگاد برای هشتمین سال عنوان "بانک سال ایران" را کسب کرد و توسط "نشریه بنکر" (The Banker) به‌عنوان «بانک برتر ایران در سال2022» (Bank Of The Year) معرفی شد.