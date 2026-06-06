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ضربات مرگبار چاقو جان بازیگر سینما و تلویزیون را گرفت

ضربات مرگبار چاقو جان بازیگر سینما و تلویزیون را گرفت
کد خبر : 1794733
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جیمز هندی، بازیگر ۸۱ ساله سینما و تلویزیون آمریکا که در فیلم‌های «تاپ گان: ماوریک» و «جومانجی» نقش‌آفرینی کرده بود، در خانه خود در لس‌آنجلس به ضرب چاقو کشته شد.

جیمز هندی که برای نقش‌آفرینی در فیلم‌های «تاپ گان: ماوریک» و «جومانجی» شناخته می‌شد، پس از ضربات مرگبار چاقو در خانه جان باخت و به گفته پلیس، پسر شریک زندگی او این جنایت را مرتکب شده است. طبق گزارش اداره پلیس لس‌آنجلس، این بازیگر ۸۱ ساله ساعت ۹:۳۰ صبح روز چهارشنبه در حیاط جلویی خانه خود در منطقه تارزانا، کالیفرنیا پیدا شد. او بیهوش بود و چندین زخم عمیق چاقو بر روی قفسه سینه داشت.

مایکل گلدهیل ۴۴ ساله، پسر شریک زندگی این بازیگر، دستگیر و به ظن قتل متهم شده است و وثیقه او برای آزادی موقت دو میلیون دلار تعیین شده است. طبق بیانیه پلیس، تماس‌گیرنده به ۹۱۱ گفته است: «من پسر انسان هستم، من مرد گناه را کشتم.» هنگامی که پلیس به محل رسید، گلدهیل به مأموران گفت که او «کسی است که به دنبالش بودند».

به گزارش گاردین، هندی که به خاطر نقش‌های مکمل در فیلم‌های «جومانجی»، «تاپ گان: ماوریک» و «لوگان» شناخته می‌شود، در شهر نیویورک متولد شد.

حرفه بازیگری او در سال ۱۹۷۷ با مجموعه تلویزیونی «رایانز هوپ» آغاز شد. او همچنین در آثاری چون «لوگان»، «کی-۹۱۱»، «نظم و قانون»، «ان‌سی‌آی‌اس: لس‌آنجلس» و «ذهن‌های جنایتکار» نقش آفرینی کرده است. آخرین فیلم او «تاپ گان: ماوریک» در سال ۲۰۲۲ بود.

 

منبع ایسنا
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