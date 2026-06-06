ضربات مرگبار چاقو جان بازیگر سینما و تلویزیون را گرفت

مایکل گلدهیل ۴۴ ساله، پسر شریک زندگی این بازیگر، دستگیر و به ظن قتل متهم شده است و وثیقه او برای آزادی موقت دو میلیون دلار تعیین شده است. طبق بیانیه پلیس، تماس‌گیرنده به ۹۱۱ گفته است: «من پسر انسان هستم، من مرد گناه را کشتم.» هنگامی که پلیس به محل رسید، گلدهیل به مأموران گفت که او «کسی است که به دنبالش بودند».

به گزارش گاردین، هندی که به خاطر نقش‌های مکمل در فیلم‌های «جومانجی»، «تاپ گان: ماوریک» و «لوگان» شناخته می‌شود، در شهر نیویورک متولد شد.

حرفه بازیگری او در سال ۱۹۷۷ با مجموعه تلویزیونی «رایانز هوپ» آغاز شد. او همچنین در آثاری چون «لوگان»، «کی-۹۱۱»، «نظم و قانون»، «ان‌سی‌آی‌اس: لس‌آنجلس» و «ذهن‌های جنایتکار» نقش آفرینی کرده است. آخرین فیلم او «تاپ گان: ماوریک» در سال ۲۰۲۲ بود.