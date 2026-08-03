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«شب و روز» زیر ذره‌بین استاندار قم

«شب و روز» زیر ذره‌بین استاندار قم
کد خبر : 1821884
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اکبر بهنام‌جو استاندار قم با حضور در یک مجتمع گردشگری جدیدالتأسیس، از ظرفیت‌های نوین خدماتی و تفریحی این مجموعه بازدید کرد.

به گزارش ایلنا از قم، اکبر بهنام‌جو یکشنبه‌شب ۱۱ مردادماه ۱۴۰۵ با حضور در مجتمع گردشگری «شب و روز» واقع در ورودی قم از مسیر جاده اراک، از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید کرد.

این مجتمع گردشگری به مساحت حدود ۶ هزار متر مربع و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایجاد شده و دارای فضاهای متنوعی از جمله بخش‌های تفریحی، رستوران و گیم‌سنتر است و با رویکرد ارائه خدمات نوین گردشگری و رعایت ملاحظات زیست‌محیطی فعالیت می‌کند.

بهنام‌جو استاندار قم با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان قم اظهار داشت: برای افزایش ماندگاری زائران در قم، که به‌طور مستقیم به رونق اقتصادی استان منجر می‌شود، باید بر توسعه گردشگری با محور سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تمرکز کنیم.

در این بازدید، بهزاد احمدی‌فارسانی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان نیز حضور داشت و گزارشی از روند توسعه طرح‌های گردشگری در استان ارائه کرد و بر لزوم ارتقای خدمات به زائران حضرت فاطمه معصومه(س) با هدف افزایش ماندگاری مسافران تأکید شد.

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