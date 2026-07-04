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به‌پاس خدمات در پشتیبانی از رزم در ایام جنگ صورت گرفت؛

تقدیر فرمانده هوافضای سپاه از استاندار قم

تقدیر فرمانده هوافضای سپاه از استاندار قم
کد خبر : 1808388
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سردار سیدمجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اهدای لوح تقدیر، از خدمات و نقش‌آفرینی اکبر بهنام‌جو استاندار قم در پشتیبانی از مأموریت‌های این نیرو در ایام حساس قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا از استانداری قم، سردار سرتیپ پاسدار سیدمجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه، با اهدای لوحی از تلاش‌ها و خدمات اکبر بهنام‌جو استاندار قم در پشتیبانی از رزم نیروی هوافضای سپاه تقدیر به‌عمل آورد.

در متن این لوح تقدیر آمده است:

ولا تَهِنوا و لا تَحزَنوا و أَنتُمُ الأَعلَونَ إِن کُنتُم مُؤمِنین (آل عمران ۱۳۹)

استاندار محترم استان قم

جناب آقای اکبر بهنام‌جو

بی‌شک تلاش در جهت بارورسازی ثمره خون شهیدان سرافراز، وظیفه کسانی است که قلبشان برای اسلام و تداوم راه سرخ شهیدان و تحقق منویات قائد شهید امت می‌تپد. لذا در این راستا و به مصداق حدیث شریف «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق»، از زحمات شایسته جنابعالی که نقش مؤثری در ایام جنگ تحمیلی رمضان در پشتیبانی از خدمات رزم نیروی هوافضای سپاه ایفا نموده‌اید، تشکر و قدردانی می‌گردد.

دوام توفیق جنابعالی در دفاع از اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تحت رهبری حکیمانه فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) را مسئلت می‌نمایم.

سرتیپ پاسدار سید مجید موسوی

فرمانده نیروی هوافضای سپاه

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