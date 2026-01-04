به گزارش ایلنا، اکبر بهنام‌جو در این رابطه افزود: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد عمده افراد حاضر در این تجمعات از گروه‌های سنی نوجوان و جوان بودند. در شب نخست حدود 150 تا 200 نفر و در شب دوم حدود 400 تا 450 نفر در این تجمعات حضور داشتند که بیشتر این افراد در بازه سنی 14 تا 25 سال قرار داشتند. این افراد عمدتاً آشنایی دقیقی با موضوع نداشتند و مطالبات مطرح شده نیز مطالبات صنفی یا معیشتی نبود.

وی به موضوع نگرانی‌های مردم در خصوص بازار و ناترازی‌های قیمت‌ها اشاره کرده و ادامه داد: البته نگرانی‌هایی در جامعه، به‌ ویژه در بازار به دلیل نوسانات اخیر ارز و موضوع ناترازی‌های قیمت‌ها وجود داشت که این نگرانی‌ها به حق است. چرا که بازار نیازمند ثبات برای ادامه فعالیت‌های اقتصادی و خرید و فروش است. به عنوان مسئولان ارشد استان در جایگاه دولت نیز خود را موظف می‌دانیم که خدمت بیشتری به مردم، به‌ویژه جوانان، ارائه دهیم.

استاندار قم اظهار داشت: در این اعتراضات بدنه اصلی بازار وارد ناآرامی‌های خیابانی نشد. در این راستا بازار قم نگرانی‌های خود را از مسیرهای قانونی مطرح کرد، بیانیه داد و خواستار توجه ویژه مسئولان و هماهنگی تمامی قوا برای حل مشکلات مردم شد. با وجود امکانات گسترده فرهنگی در استان قم، حتی بروز چنین موارد محدودی هم نباید اتفاق بیفتد. اگر به عنوان مسئولات دولتی در عمل و تبیین قوی‌تر باشیم، این تعداد اندک هم در کف خیابان حضور نخواهند داشت.

بهنام‌جو به نقش برخی رسانه‌ها و جریان‌های خارجی در تحریک جوانان و آوردن آنها به خیابان و مشارکت دادن در ناآرامی‌ها اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: متأسفانه برخی از این جوانان فریب رسانه‌ها، شبکه‌های خارج از کشور، از رژیم صهیونیستی تا آمریکا و دیگر جریانات را خوردند که با ارائه اطلاعات غلط و تحلیل‌های نادرست، فضا را ملتهب می‌کردند. تعدادی از این افراد نیز بازداشت و پس از بررسی‌های لازم آزاد شدند.

وی از همراهی مردم و دستگاه‌های اجرایی مسئول در مدیریت ناآرامی‌های اخیر قدردانی کرده و بیان داشت: از مردم قم صمیمانه تشکر می‌کنم. اگر همراهی و کمک آنها نبود، شاید با جمعیت بیشتری مواجه می‌شدیم. همچنین دستگاه‌های امنیتی، حوزه قضایی و به ویژه نیروهای نظامی و انتظامی که به صورت 24 ساعته پای کار بودند، عملکرد بسیار خوبی داشتند و توانستند آرامش و امنیت را در سطح استان و به خصوص شهر قم برقرار کنند.

استاندار قم به مهمترین دلایل شعارها و رفتارهای ساختارشکنانه اشاره داشته و تأکید کرد: بسیاری از شعارهای ساختارشکنانه نه از دل مطالبات واقعی مردم، بلکه ناشی از ناآگاهی تاریخی و تأثیرپذیری از فضاسازی‌های رسانه‌ای بیگانه است. هرچند تعداد افرادی که چنین رفتارهایی داشتند بسیار کم بود، اما حتی همین تعداد کم هم نباید وجود داشته باشد. اگر تبیین در میان جوانان به درستی صورت گیرد، قطعاً هیچ‌گاه شاهد سر دادن شعارهای ساختارشکنانه نخواهیم بود.

بهنام‌جو ابراز داشت: برخی از این نوجوانان و جوانان عنوان می‌کردند که صرفاً برای تخلیه هیجان به خیابان آمده‌اند، این موضوع برای بنده به استاندار و بالاترین مقام دولتی در استان بسیار ناراحت‌کننده است. اینکه نتوانیم برای جوانان فضایی مناسب برای تفریح، نشاط و تخلیه هیجان ایجاد کنیم و این قشر ناچار شود این هیجان را در کف خیابان بروز دهد، نشان‌دهنده کم‌کاری مسئولان در جایگاه دولت است و بخشی از مسئولیت آن متوجه مسئولان است.

وی بر ضرورت تبیین واقعیت‌های تاریخی برای نسل نوجوان و جوان تأکید داشته و در این رابطه اضافه کرد: جوانان امروز ظلم، استثمار و فشارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دوران طاغوت را تجربه نکرده‌اند و طبیعی است که در صورت نبود آگاهی و تبیین درست، بیش از دیگران در معرض فریب رسانه‌ای قرار گیرند. بر این اساس نسل جدید باید واقعیت‌های پیش از انقلاب را به درستی بشناسد تا درگیر رفتارها و شعارهای ساختارشکنانه نشود.

استاندار قم به ضعف در حوزه تبیین اشاره داشته و در این رابطه گفت: هنگامی که امروز با جوانان کشور صحبت می‌کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که به عنوان مسئولان ارشد در جایگاه دولت به درستی تبیین نکرده‌ایم. جوان 14 تا 25 ساله حال حاضر دوران طاغوت را ندیده، ظلم، استثمار و فشارهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن دوران و نقش آمریکا را لمس نکرده است. اگر تبیین درست و به موقع انجام شود، چنین اتفاقاتی رخ نخواهد داد.

بهنام‌جو بر نقش مؤثر نهادهای فرهنگی، رسانه‌ای، خانواده و آموزش‌وپرورش در تبیین صحیح مسائل برای نسل نوجوان و جوان تأکید داشته و افزود: کمبود زیرساخت‌های فرهنگی و تفریحی برای جوانان می‌تواند زمینه‌ساز بروز هیجانات نادرست در کف خیابان شود. نقش نهادهای فرهنگی و رسانه‌ای و هماهنگی میان این نهادها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است تا با هماهنگی یکدیگر، تبیین واقعی و درستی از شرایط برای جوانان داشته باشیم.

وی ادامه داد: در کنار خانواده، محیط مدرسه نقش مکمل و بسیار مهمی دارد. هم والدین باید مراقبت بیشتری از فرزندان خود داشته باشند و هم در جایگاه دولت به عنوان مسئولان ارشد، وظیفه داریم در مدارس و فضاهای عمومی تلاش بیشتری برای تبیین و آگاهی‌بخشی انجام دهیم. باید در استان برای پیشگیری از این مسائل اقدامات جدی‌تری انجام دهیم. با اقدامات فرهنگی و روشنگری می‌توان از بروز چنین رفتارهایی جلوگیری کرد.

انتهای پیام/