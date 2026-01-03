هلاکت عنصر وابسته به گروهک های مزدور هنگام حمل نارنجک

به گزارش ایلنا، مرتضی حیدری، معاون سیاسی ـ امنیتی استاندار قم، در مصاحبه با بخش خبری ساعت 23 جمعه شب 12 دی‌ماه 1404 شبکه تلویزیونی قم، با بیان اینکه امیدوارم مردم عزیز در این ایام، همچنان با آرامش زندگی خود را سپری کنند، اظهار داشت: در پی تحرک دشمنان ملت ایران از جمله رئیس‌جمهور خبیث آمریکا و نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، عده‌ای به دنبال ایجاد اغتشاش در سطح کشور هستند. برخی از این عناصر امروز دست به تحرکاتی در قم زدند که یکی از آن‌ها، که وابسته به گروهک‌های مزدور تروریست بود، قصد داشت با انفجار نارنجک موجب کشته شدن افراد شود که نارنجک در دستان خود وی منفجر شد و منجر به فوت او گردید.

معاون سیاسی ـ امنیتی استاندار قم با بیان اینکه علی‌رغم مشکلات اقتصادی موجود، مسئولان در تلاش‌اند تا به‌گونه‌ای این وضعیت را سامان دهند، تصریح کرد: تصور دشمنان این است که اقتدار نظام اسلامی با چنین تحرکاتی زیر سؤال می‌رود، در حالی که اقتدار نظام بسیار قوی‌تر و بالاتر از آن است که با این اقدامات وادار به تسلیم شود.

حیدری ادامه داد: جای تأسف دارد که برخی از جوانان در یک جنگ ترکیبی، بعضاً تحت تأثیر قرار می‌گیرند و این‌گونه موجب آسیب به زندگی خود و اذیت و آزار خانواده‌های‌شان می‌شوند.

وی با تأکید بر اینکه الحمدلله امنیت در قم و کشور برقرار است، گفت: نظام جمهوری اسلامی از اقتداری برخوردار است که با این مسائل دچار مشکل نخواهد شد و امیدواریم خانواده‌ها نسبت به توجیه فرزندان خود و رعایت مسائل امنیتی، دقت و همت لازم را داشته باشند.

