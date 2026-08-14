به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، آیت‌الله حسین مظفری عصر امروز در خطبه سیاسی نماز جمعه این هفته شهر قزوین گفت: مردم ایران از ابتدا دلداده اهل بیت(ع) بودند، اما سفر تاریخی امام رضا(ع) به ایران آغازگر سرفصل جدیدی برای ملت ایران بود و تنور دلدادگی آن ها به اهل بیت(ع) با این سفر گداخته شد و عشق و علاقه آن ها به اهل بیت(ع) صدچندان شد، از آن زمان که امام رضا(ع) در طوس به شهادت رسیدند و مرقد پاکشان در این مکان قرار گرفت، ملجأ آمال ما ایرانیان شد.

وی ضمن بیان اینکه امسال بیش از 5 میلیون نفر از هموطنان توفیق تشرف به مشهد مقدس را در این ایام داشته اند، خاطرنشان کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی ایران توسط امام راحل عظیم الشأن راه اصیل و اسلام ناب محمدی مجدد احیا شد و در زمانی که حرکت عمومی به سمت کنار زدن و به حاشیه راندن دین بود، امام(ره) با انقلاب و نظام اسلامی دین را مجدد به متن زندگی بشر برگرداند.

آیت الله مظفری بیان کرد: آقای آنتونی گیدنز، جامعه شناس پرآوازه انگلیسی می گوید در گذشته سه غول جامعه شناسی با وجود اختلافاتی که داشتند، در این نقطه مشترک بودند که دین بیش از پیش به حاشیه خواهد رفت، اما از زمانی که انقلاب اسلامی در ایران پیروز شده است، می بینیم که فرآیند عمومی جهان با شتاب به سمت دینی شدن پیش می رود.

نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: آقای امانوئل والرشتاین که یک جامعه شناس مشهور آمریکایی است، او می گوید مانع اصلی پیشروی‌های ما برای استقرار نظم جهانی دکترین ولایت فقیه امام خمینی(ره) است، همه نظریه ها در گذر زمان کمرنگ و کهنه شده و به تاریخ می پیوندند، اما نظریه ولایت فقیه پررنگ‌تر و سرزنده‌تر می‌شود و مسلمانان بسیاری را به خود جذب می کند.

وی تأکید کرد: انقلاب اسلامی ما توسط امام شهید گام های استواری را به سمت جلو برداشت و پیشرفت های بسیاری کرد، همین مقاومت ملت ایران و نظام اسلامی باعث شد پیام انقلاب به عالم صادر شود.

امام جمعه قزوین تصریح کرد: امام شهید ما در سال 1398 فرمودند مقاومت هزینه دارد، اما هزینه سازش و تسلیم از هزینه مقاومت به مراتب بیشتر است، سازش و تسلیم هزینه های مادی و معنوی بیشتری دارد؛ ملت ایران از امام شهید خود به خوبی این درس را آموخته اند که باید به هر قیمتی شده مقاومت کنند.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین یادآور شد: ما در چند دهه گذشته نمونه های متعددی را مشاهده کرده ایم از کشورهایی که در برابر استکبار جهانی تسلیم شده اند و چه بلاهایی بر سر آنان آمده است، لیبی در سال 2004 معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای را امضا کرد، همه سلاح های دفاعی خود را به دشمن داد و از او تعهد گرفت که متعرضش نشوند، اما همین آمریکا و انگلیس که به آن ها تعهد داده بودند، به لیبی حمله کردند و این کشور را به فلاکت کشاندند و رهبر آنان یعنی قذافی را کشتند، این نتیجه تسلیم لیبی در برابر آمریکا و کشورهای غربی بود.

وی اظهار کرد: مصر بعد از اینکه انور سادات توافق نامه کمپ دیوید را با صهیونیست ها امضا کرد، چه بلایی بر سرش آمد؟ مصری که پیش از آن در جامعه اعراب سری در میان سرها بلند می کرد، به یکی از فقیرترین کشورهای اسلامی تبدیل شده و استقلال خود را از دست داد.

آیت الله مظفری عنوان کرد: آنهایی که فکر می‌کنند رابطه با آمریکا کشور را گلستان می‌کند، چرا اینها را نمی‌بینند؟ کشورهایی که با آمریکا رابطه برقرار کردند و دست دوستی با آمریکا دادند، به مراتب از وضعیتی که داشتند تنزل کردند.

نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: یاسر عرفات رهبر فلسطین بود، او در اسلو توافق نامه امضا کرد، در کاخ سفید با صهیونیست ها دست داد، اما نتیجه آن تشدید ساخت شهرک های صهیونیستی، محاصره بیشتر غزه و عقب نشینی های پی در پی در برابر صهیونیست ها بود.

وی خاطرنشان کرد: کشورهای حاشیه خلیج فارس را ببینید که چطور تبدیل به گاوهای شیرده آمریکا و جبهه استکبار شده اند، جبهه استکبار تا بتواند این کشورها را می دوشد و تحقیرشان می کند و هر وقت دیگر نیازی به آن ها نداشته باشد ذبحشان می کند، این ها نتیجه تسلیم آن ها در برابر جبهه استکبار است.

امام جمعه قزوین تأکید کرد: در این میان ملت عزیز ایران با الهام از آموزه های امام راحل عظیم الشأن و رهبر شهیدشان راه مقاومت را انتخاب کرده است، این عزتی که امروز نظام اسلامی پیدا کرده و روزافزون است، نتیجه همین مقاومت بوده است.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین تصریح کرد: مقام معظم رهبری در یکی از پیام هایشان خطاب به ابرجنایتکاران و قاتلان زمانه فرمودند این جنایتکاران آرزوی مرگی آرام و در بستر را با خودشان به گور خواهند برد.

وی یادآور شد: این روزها مشاهده کردیم که رئیس جمهور نادان و جنایتکار آمریکا به کشور ترکیه سفر کرده بود، او از ترس ایران اسلامی مجبور شد با کامیون حمل غذا و به صورت پنهانی سوار هواپیما شود و گورش را از منطقه گم کند، دیدیم یکی از شاعران جوان ما، آقای محمد رسولی در این باره سروده بودند: ای چرک پر از چروک باید بروی/ دیوانه کله پوک باید بروی/ از ترس ترور نخواب که دفعه بعد/ با خاور حمل خوک باید بروی!

آیت الله مظفری اظهار کرد: این نتیجه مقاومت شما ملت عزیز ایران است که دشمنان شما این گونه ذلت بار رفت و آمد می کنند و ان شاءالله به زودی به عذاب دنیا و آخرت مبتلا خواهند شد.

نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: انتخاب شش فرمانده دلاور برای ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران و بسیج مستضعفین توسط مقام معظم رهبری در هفته گذشته نویدبخش حرکت قدرتمندتر و استوارتر نیروهای مسلح و بسیجیان دلاور در جهت تحقق آرمان های انقلاب و نظام اسلامی است.

وی بیان کرد: موکبی که هم استانی های ما طی چند روز گذشته در کنار حرم مطهر امام رضا(ع) برپا کرده بودند و خدمات بسیار ارزشمندی را به زوار حضرت ارائه میکردند، جای تقدیر دارد و مایه سرافرازی استان قزوین بود، یکی از مسئولین حرم مطهر می گفت غذایی که موکب استان قزوین می دهد بالاترین کیفیت را در میان سایر مواکب دارد، این جای تقدیر و تشکر دارد، درخواست می کنیم همه مردم، خیرین و مسئولین به این موکب کمک کنند تا ان شاءالله در مناسبت های دیگر نیز این خدمات از جهت کمیت و کیفیت بیشتر و بهتر شود.

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