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مدیرعامل باشگاه شمس‌آذر:

بازار فوتبال با رشد نجومی قیمت‌ها همراه است/ بازیکن 300 میلیون تومانی داریم

بازار فوتبال با رشد نجومی قیمت‌ها همراه است/ بازیکن 300 میلیون تومانی داریم
کد خبر : 1822716
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مدیرعامل شمس‌آذر درباره وضعیت نقل‌وانتقالات و بودجه باشگاه گفت: بازار فوتبال با رشد نجومی قیمت‌ها مواجه شده است. ما بازیکنانی با قراردادهای 300، 500 و حتی 900 میلیون تومانی داریم.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، عباس علائی‌مقدم عصر امروز در نشست خبری با اهالی رسانه استان قزوین گفت: رسانه‌ها را در کنار خود می‌بینیم و امیدواریم در ابعاد اجتماعی و فرهنگی که در پیش گرفتیم، بتوانیم بازوی شما باشیم و این مسیر خوب ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به عنوان استفاده شده توسط یکی از رسانه‌ها مبنی بر تبدیل شدن شمس‌آذر به یک سرمایه اجتماعی افزود: این واقعیت امروز باشگاه ماست. شمس‌آذر به یک هویت و سرمایه اجتماعی تبدیل شده است و امیدواریم چراغ آن برای مردم و استان قزوین همیشه روشن و پرفروغ باقی بماند.

مدیرعامل شمس‌آذر درباره وضعیت نقل‌وانتقالات و بودجه باشگاه عنوان کرد: بازار فوتبال با رشد نجومی قیمت‌ها مواجه شده است. ما بازیکنانی با قراردادهای 300، 500 و حتی 900 میلیون تومانی داریم.

علائی‌مقدم خاطرنشان کرد: در حالی که سقف بودجه ما در سال گذشته 15 میلیارد تومان بود و امسال با افزایش همراه بوده، اما همچنان توان رقابت با تیم‌های پرهزینه را نداریم؛ ما مصرف‌کننده نیستیم، تولیدکننده هستیم. تلاش می‌کنیم با حداقل هزینه، تیمی رقابتی ببندیم و هنر ما این است که باشگاه را با هزینه پایین اداره کنیم.

وی با اشاره به قراردادهای بلندمدت با بازیکنان جدید ادامه داد: تمام بازیکنانی که امروز جذب کرده‌ایم، قراردادهای حداقل سه تا پنج ساله دارند. نگاه ما آینده‌سازی است و می‌خواهیم با این روش، در سال‌های آینده نیز پایدار بمانیم.

مدیرعامل شمس‌آذر بودجه پیش‌بینی‌شده برای امسال را 420 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: تاکنون بخشی از این بودجه محقق شده و تلاش می‌کنیم با کمترین هزینه وارد مسابقات شویم. البته مشکلات مالی همچنان وجود دارد و برخی بازیکنان را به خاطر عدم توانایی در پرداخت رقم‌های بالاتر، از دست دادیم.

علائی‌مقدم از راه‌اندازی کارت هواداری با همکاری بانک شهر خبر داد و افزود: برای نخستین بار در استان، باشگاه تولیدی پوشاک اختصاصی خود را راه‌اندازی کرده است که به‌زودی رونمایی خواهد شد. این اقدام با استقبال سایر باشگاه‌ها نیز مواجه شده و ما آمادگی همکاری با آنها را داریم.

وی در پاسخ به سؤالی درباره تیم بانوان و آکادمی باشگاه تصریح کرد: تیم بانوان شمس‌آذر با مدیریت و مربی مشخص در مسابقات حضور خواهد یافت. در بخش آکادمی نیز کمیته فنی با حضور نمایندگان هیئت مدیره، تصمیم‌گیری می‌کند و تلاش می‌کنیم ابتدا الزامات انضباطی و مدرک مربیان را رعایت کنیم، سپس موضوعات فنی را لحاظ نماییم.

مدیرعامل شمس‌آذر درباره میزبانی از هواداران گفت: منتظر نظر استان و فدراسیون هستیم و معتقدیم حضور تماشاگران می‌تواند شور و نشاط اجتماعی ایجاد کند.

علائی‌مقدم با اشاره به مشکلات اقتصادی شرکت مادر و تأثیر آن بر بودجه باشگاه، خاطرنشان کرد: برخی از حامیان مالی ما به دلیل تحریم‌ها و کاهش صادرات، با مشکل تأمین مواد اولیه روبه‌رو شدند و نتوانستند درآمد قبلی را داشته باشند، اما با این وجود، باشگاه با برنامه و هدفمند در مسیر پیشرفت حرکت می‌کند و امیدواریم با کمک همه عزیزان، بتوانیم فصل موفقی را پشت سر بگذاریم.

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