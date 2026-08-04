30 پرونده در جلسه کارگروه امور زیربنایی استان قزوین بررسی شد
در جلسه کارگروه توسعه روستایی، عشایری، شهری، آمایش سرزمین و محیطزیست استان قزوین که با ریاست جواد حقلطفی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و با حضور اعضای کارگروه در سالن جلسات استانداری برگزار شد، 30 پرونده مورد رسیدگی و رایگیری قرار گرفت.
به گزارش ایلنا از قزوین، این پروندهها در حوزههای مختلف از جمله طرحهای عمرانی، تولیدی، خدماتی، گردشگری و درخواستهای مرتبط با تغییر کاربری اراضی و استقرار فعالیتها، براساس ضوابط و مقررات مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و درباره هر یک تصمیمات لازم اتخاذ شد.
این کارگروه بهعنوان یکی از کارگروههای تخصصی شورای برنامهریزی و توسعه استان، وظیفه بررسی و هماهنگی پروندههای مرتبط با توسعه زیرساختها، طرحهای عمرانی، آمایش سرزمین، توسعه شهری و روستایی و ملاحظات محیطزیستی را بر عهده دارد و مصوبات آن نقش مهمی در تسریع اجرای طرحهای توسعهای استان ایفا میکند.